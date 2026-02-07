お笑い芸人のやす子が７日、都内で自著「靴下はいつもあべこべ はい〜」の発売記念イベントを開催した。

著書を持って登場したやす子は、冒頭に「温かい記事をお願いしますね！ 最近炎上しがちなので〜」とあいさつ。集まった報道陣に対してに対して「皆さん一人ひとりの顔覚えておきますからね〜」「ヤフコメはできるだけ閉じてください〜」と明るく呼び掛けた。

著書の発売を迎え「人生で本を出せると思わなくて、こんな発売イベントができると思わなかった」としみじみ。「普段はしないんですけどチークを塗ってきちゃいました。かわいいメイクをしてもらいました」と照れ笑いも浮かべた。

タイトルは、忙しさのあまり靴下を同じ柄でそろえるのをやめたことに由来。ピーク時は「３年間で７日間くらいしか休みがなくて、１週間で７、８時間くらいしか寝られなかった」と振り返り「靴下を乾いたものから履くようになったら生き方が上手になった」と明かした。

発売部数の目標を問われると、おなじみのフレーズ「はい〜」にちなんで「８１００万部売りたいです！」と回答。「やす子ってどんな人なんだろうとか、なんだかキャパオーバーだなという人に読んでほしいなとおもいます」と呼び掛けていた。