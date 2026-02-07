IMP.、5thシングル「INVADER」リリース決定 『ぴーすおぶせーふ』ED主題歌収録
7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、4月13日に5thシングル「INVADER」をリリースすることを7日、発表した。
【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.
5thシングル「INVADER」に収録されるカップリング曲「STRANGER」は、メンバーの基が出演する日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート、毎週火曜 深0：59〜※初回は深1：09〜）のエンディング主題歌となる。ドラマ放送に先立って、放送前日の3月9日から先行配信される。
本作は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。「STRANGER」はカップリング曲として全形態に収録され、Blu-ray初回生産限定盤Aには「INVADER（Music Video）Behind The Scenes」、初回生産限定盤Bには、「INVADER CD Jacket／Booklet Behind The Scenes」が収録されている。
2月25日午後8時30分からTOBE OFFICIAL STOREで予約受付スタートとなる。
