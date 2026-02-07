「大和証券Mリーグ2025-26」2月6日の第1試合で、BEAST Xの東城りお（連盟）が、普段の印象とは一変したポニーテール姿で対局に臨み、その圧倒的なビジュアルで視聴者の視線を釘付けにした。

【映像】絶賛された東城りおのポニテ姿

秋田県出身の東城は、プロ雀士としての実力はもちろん、現役のグラビアアイドルとしても活躍する抜群のプロポーションの持ち主。そのルックスの良さから対局のたびに注目を集める存在だが、この日は髪を高い位置でキュッと結んだポニーテール姿で登場。勝負師としての凛々しさと、女性らしい可愛らしさが同居したスタイリングに、中継が始まった直後から放送席やコメント欄は騒然となった。

対局が始まると、カメラが東城の横顔や対局に集中する表情を捉えるたびに、ファンからは歓喜の声が殺到。SNSやリアルタイムのコメント欄には「ポニテかわええ」「ポニテええやん」といったヘアスタイルへの称賛に加え、「かわいいしスタイル抜群」「りお可愛いすぎ！」といった絶賛の声が並んだ。あまりの完成度の高さに、中には「かわええなぁ」「可愛過ぎて辛い」と悶絶するファンも見受けられるなど、麻雀の内容以上にその華やかな佇まいに注目が集まる異例の事態となった。

東城はこれまでもストレートヘアや巻き髪など、様々なスタイルを披露してきたが、今回のポニーテールは首筋のラインが強調されることもあり、彼女の持つ健康的な美しさが最大限に引き出されていた。卓上では激しい火花を散らすBEAST Xのキャプテンが、その美貌でもMリーグの舞台を鮮やかに彩った一夜となった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

