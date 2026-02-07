IMP.基俊介・佐々木美玲・落合モトキ、クールなビジュアル公開 ED主題歌にIMP.【コメント全文】
俳優の基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める、日本テレビ系ドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート、毎週火曜 深0：59〜※初回は深1：09〜）のキービジュアルと予告動画が7日、公開された。
【写真】タンバリントランポリン役／wink first
2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結し、完全新作ドラマ＆舞台連動企画を行う。シリーズ第2弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いを届けるストーリーとなっている。
今回公開されたキービジュアルは、主演3人が正装で銃を構える姿を印象的に配置し、本格派のサスペンスのようなクールなビジュアル。しかし、そこに躍るキャッチコピーが、一気に『ぴーすおぶせーふ』らしいコミカルな世界観へと引き込む。重厚なビジュアルと軽やかな言葉の“ギャップ”によって、事なかれ主義の登場人物たちが思いも寄らない事態に巻き込まれていく物語の魅力を伝えている。
さらに、予告動画内ではオープニング楽曲とエンディング楽曲も解禁された。オープニング楽曲はSHE’S「Good Life」。本作のために書き下ろされた。SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。SHE’Sは美しいピアノ旋律と透明感のあるサウンドが特徴の4人組ピアノロックバンド。繊細な言葉と壮大なアレンジで、日常に寄り添うエモーショナルな音楽を届ける。
エンディング楽曲はIMP.「STRANGER」。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度聴いたら耳を離れないキャッチーなメロディーの楽曲となっている。IMP.は高いダンススキルと表現力を武器に活動する7人組グループ。音楽活動を軸に、メンバーそれぞれが俳優業やバラエティ番組でも活躍の場を広げている。
さらに、吉田ウーロン太、柊木陽太の続投が決定。新キャストとして、山崎樹範、田辺桃子、wink first、愛来が決定した。
【コメント】
■SHE’S・井上竜馬（Vo.／Key）
歳を重ねるごとに、“変わらない”ということの居心地の良さの虜になってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出逢いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています。
■IMP.
IMP.の「STRANGER」がエンディング主題歌になるということで、率直にとてもうれしいです。
普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。『ぴーすおぶせーふ』の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとてもうれしいです。
【写真】タンバリントランポリン役／wink first
2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結し、完全新作ドラマ＆舞台連動企画を行う。シリーズ第2弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いを届けるストーリーとなっている。
さらに、予告動画内ではオープニング楽曲とエンディング楽曲も解禁された。オープニング楽曲はSHE’S「Good Life」。本作のために書き下ろされた。SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。SHE’Sは美しいピアノ旋律と透明感のあるサウンドが特徴の4人組ピアノロックバンド。繊細な言葉と壮大なアレンジで、日常に寄り添うエモーショナルな音楽を届ける。
エンディング楽曲はIMP.「STRANGER」。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度聴いたら耳を離れないキャッチーなメロディーの楽曲となっている。IMP.は高いダンススキルと表現力を武器に活動する7人組グループ。音楽活動を軸に、メンバーそれぞれが俳優業やバラエティ番組でも活躍の場を広げている。
さらに、吉田ウーロン太、柊木陽太の続投が決定。新キャストとして、山崎樹範、田辺桃子、wink first、愛来が決定した。
【コメント】
■SHE’S・井上竜馬（Vo.／Key）
歳を重ねるごとに、“変わらない”ということの居心地の良さの虜になってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出逢いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています。
■IMP.
IMP.の「STRANGER」がエンディング主題歌になるということで、率直にとてもうれしいです。
普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。『ぴーすおぶせーふ』の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとてもうれしいです。