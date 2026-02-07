ベッキーが、「あるおじさまが気に入ってくれて」「マンションの最上階をプレゼントしたい」など、桁違いのモテエピソードを告白し注目を集めている。

【映像】ベッキーを気に入ったおじさん有力者

2月4日（水）、ABEMAにて『チャンス学校チェンジ科』#41が放送。担任はオズワルド・伊藤俊介、学年主任はベッキー。ゲストには、ゆきぽよが登場した。

この日は、カリスマ女子たちが伝説級のモテエピソードを初告白する企画「本当にあった！ やりすぎモテ伝説」が放送。ベッキーの芸能人ならではの桁違いのモテエピソードに驚愕の声があがった。

「あるおじさまが気に入ってくださって、とにかくプレゼントしたいと」と、ある男性から猛烈アプローチを受けていたというベッキー。「マンションの最上階をプレゼントしたい」と言われていたそうだが、「怖いじゃないですか。カギをあっちも持っているとしたら」という理由で、お断りしたという。

するとその代わりにもらったものが「私の冠番組」とのことで、想像を超えるプレゼントにキャバ嬢たちは「ええ！」と仰天。伊藤は「こ〜〜〜わっ！」と愕然とした。ベッキーは「付き合っていないです。なにもしていないです。触れてもいないです」とそのおじさまとは男女の関係ではなかったことを強調しつつ「タレントならではのエピソードです」と誇らしげに語った。伊藤は「えぐ！かっこよ」と唖然。ゆきぽよも「なんだそれ、かっけえ」と衝撃をうけた。ベッキーは「小さい番組でしたけどね。テレビ局の人じゃないですよ」と説明していた。

ベッキーは、そのおじさまについて「テレビ局の人ではないですよ。本当に。普通の会社員というか、まあ」と明かしている。