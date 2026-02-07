田代まさし、主催イベントを過去最大規模で開催へ ラッツ＆スター時代の仲間6人が集結「昔に戻ってきてる」
元タレントでアーティストの田代まさしが主催する音楽イベント『DooWop Carnival III ＆ Soul Review Show』が4月30日に神奈川・川崎のCLUB CITTA'で開催される。第3回となる今回は、約1000人規模の過去最大規模で開催。ドゥーワップやソウルを軸としたライブイベントで、国内の人気グループやアーティストが出演する。
出演は、田代が率いるMarcy with ＆ Starsのほか、The OneDollars、CONNY、The Wanderers、Three Bicrees、WODDYFUNK、Go!Go!Marchans、Hillbilly Trio、The Crazy Sounds。さらに、スペシャルゲストとしてBro. KORNも登場する。会場ではライブに加え、田代が愛する音楽文化を感じられる内装や出展も予定されており、音楽と空間の両面からイベントを盛り上げるという。
Marcy with ＆ Starsは、シャネルズ／ラッツ＆スター時代のドゥーワップやソウルのテイストを取り入れたパフォーマンスを行う予定とのこと。当時の仲間も回を追うごとに参加人数が増えており、今回はドラムの新保清孝、ベースの高橋進、ギターの須川泰男と出雲亮一、サポートでサックスを務めていた小川銀士という当時のメンバーが集結する予定だという。
田代に今回のイベントについて話を聞くと、「第1回は高円寺で200人規模、第2回は新宿で600人規模になって、今回はCLUB CITTA'で1000人規模。日本で人気のドゥーワップグループやソウルグループが出てくれる」と規模の広がりへの手応えを語る。イベント名は、シャネルズ時代にザ・ドリフターズ、ザ・シュレルスといったドゥーワップのレジェンドグループと共演したイベント『DooWop Carnival』に由来する。田代は「いろんなところで話しているけど、自分には鈴木雅之の隣でまた歌いたいっていう夢がある。このイベント名で一生懸命に音楽をやり続けることで、鈴木にもいつか届いてくれたらと思ってる。“やっぱり俺がいないとダメだな！”って思ってもらって、いつか一緒にステージに立てたら」と語りつつ、音楽活動や薬物問題に関する講演などを積み重ねることが、“夢”の実現につながるはずと話した。
1月にYouTubeチャンネル『令和の虎CHANNEL』に出演したことも話題となった。番組で獲得した資金は、ステージや会場設備、スタッフの人件費など「イベントをより良いものにするため」に活用すると説明し、「番組でボロクソに言われたけど、お金を出してくれたのは本当にありがたい。責められたことで逆に応援の声も増えたし、音楽への愛も伝えることができたと思う」と振り返った。
イベントへの意気込みについては「鈴木もよく言ってるけど、音楽って“音を楽しむ”って書くでしょ。同じ曲でも、辛いときに聴けば悲しく聞こえるし、楽しいときに聴けば楽しく聞こえる。俺たちが楽しんでるとお客さんも楽しめる」と話し、ドゥーワップやソウルのリズムやハーモニーの楽しさを会場で体感してほしいと呼びかける。自身の歌唱については「自分ではわからないけど、“最近うまくなった”って言われる」とはにかみつつ、「でも音楽はノリだから。楽しいっていうことを伝えるのが自分の役目」と笑顔を見せた。
体調面では筋力トレーニングや、糖尿病治療のための食事管理も続けており、「体が引き締まってきて、踊りのキレも出てきたと思う。“昔に戻ってきてるね”ってよく言われるし、自分でもそう思う」と明かす。「出演者のみんなと、聞かせる、魅せる、笑えるステージをやります。ぜひ会場に来てくれたらうれしいです」と来場を呼びかけた。
■『Masashi Tashiro Presents DooWop Carnival III ＆ Soul Review Show』
開催日時：4月30日（木）午後4時開場／午後5時開演
場所：神奈川・CLUB CITTA'
チケット発売：3月28日（土）10時〜
出演：
Marcy with ＆ Stars、The OneDollars、CONNY、The Wanderers、Three Bicrees、WODDYFUNK、Go!Go!Marchans、Hillbilly Trio、The Crazy Sounds Special Guest／Bro. KORN
