やす子、プロレス復帰のフワちゃんを全力応援「超最高の楽しい人生を歩んでいただきたい」
お笑い芸人のやす子が7日、自身初の書籍『靴下はいつもあべこべはい〜』の発売記念イベントを都内で開催し、メディアの取材に応じた。やす子が、昨年プロレスで再デビューし、復帰したフワちゃんへの思いを明かした。
【写真】「はい〜！」書籍を紹介するやす子
バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない…というやす子が、それでも前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を収めた。さらに、月刊誌『JUNON』で連載中のエッセイ漫画も収録。やす子の日常や旅行記などを、楽しめる1冊になっている。
記者からフワちゃんにも読んでもらいたいかと聞かれると「『脱力タイムズ』でも言ったんですけど、めちゃくちゃ全力で応援しています。ぜひこの本も買っていただきたいです！」とコメント。
一度だけ直接やり取りをしたといい「テレビ上とかでは、発言はするものの、やっぱり大人の事情とかもあるみたいで…」と明かしつつ、「でも、自分はもう全部解決していると思います。めちゃくちゃ頑張っていらっしゃるのも知っているので、超最高の楽しい人生を歩んでいただきたいなと思います。全力で応援してます！」とメッセージを送った。
