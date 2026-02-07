〈『ラヴ上等』で人気を博した“つーちゃん”が“暴走族時代に遭遇したおはよう逮捕”の一部始終「裏から飛び降りようかなと思ったんですけど下にも刑事が…」〉から続く

Netflixの恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の開始5分で乱闘を起こす一方で、義理堅さと不器用な恋愛が人気を博した「つーちゃん」こと塚原舜哉さん（31）。

【貴重写真】特攻服にパンチパーマという暴走族の総長時代の塚原さん。背中一面の刺青に、胸元の「不撓不屈」も

元暴走族の総長で荒っぽい一方、悩む仲間に声をかけ、惚れた女性に不器用にまっすぐ向き合う姿が共感を集めた。だが、本人は「どこが？」と首をかしげる。そもそもなぜ宇都宮のヤンキーがNetflixの“恋リア”に出演することになったのか、番組内でカップルになったBabyさんとの現在の関係を聞いた。



塚原舜哉さん ©︎文藝春秋

――「恋愛リアリティショー」についてどんな印象を持っていましたか。

塚原 1回も観たことなくて、何それ状態でしたね。「レンリア」っていう言葉も初めて聞いたので、常に頭にはてなマークです。

――暴走族の頃はモテなかったと話されていましたが、恋愛についてはどんな思いが。

塚原 自分、恋愛マジ苦手なんですよ。「恋愛リアリティショー」って聞いて「恋愛か……」とはなったんですけど、苦手なことに突っ込むのが好きなんですよね。克服すれば成長につながるし、苦手なままでいるのはダサいって感じちゃうんで。

好きだったけど別れた女が幸せになったという情報も入ったタイミングだったし、新しいいい女を見つけようと思って、ちょうどいいやって感じで行きました。

「行く前は正直、ヤラセとか台本があるんだろうなって思ってて」

――撮影の前に想像していたことはありましたか。

塚原 行く前は正直、ヤラセとか台本があるんだろうなって思ってて、それも確かめてやろうと思って。

――番組内の塚原さんは素ですか。

塚原 そうですね。というか撮られてることに気づいてない時も結構ありましたし、後から番組観て「こんなん撮ってたのか」って驚いたり。

――いつごろ番組は観たのでしょうか。

塚原 自分が映ってる動画って、恥ずかしすぎてマジ観れないんですよ。しかも今回は恋愛だし。でも周りから「絶対観た方がいい」って言われて、ようやくこの間観ました。

――撮影場所はかなり山の中に見えました。

塚原 めちゃめちゃ田舎でしたね。虫の鳴き声がすごいし、道にバンビ（鹿）がいて通れないとかもあって、「これ宇都宮のが都会じゃね」みたいな。

――そんな山中での14日間にわたる共同生活、窮屈さは感じませんでしたか。

塚原 普通なら経験できない空間だし全然楽しかったですね。合宿っていうか、大人の少年院みたいな。めっちゃ短く感じました。メンバーもみんないいやつで、最後に別れる時は寂しかったですよ。

――塚原さんはお店の仕事を夜中にやっていたと聞きました。

塚原 自分しか給料計算ができないんで、伝票の写真を送ってもらって全部計算してました。朝7時までかかった日もありましたね。揉め事の電話対応とかもあって、実はめちゃめちゃ寝不足の日とかあったんですよ。1回オールの日もありました。

「『大人に見えた』とか言われるんですけどサンマル（30歳）ですし」

――全然わかりませんでした。むしろ場を盛り上げたり仲間をフォローしたりしていて、Baby（鈴木ユリア）さんに伝えた「過去を背負う」という言葉も「かっこいい」「男らしい」と評判です。

塚原 褒めてくれてる人がいるのはチラホラ聞くんですけど、あんまりよくわかってなくて「どこが？」って感じです。「ムードメーカー」とか「大人に見えた」とか言われるんですけどサンマル（30歳）ですし、かっこつけたつもりもないんで。

――褒められることは塚原さん的にどうですか。

塚原 恥ずかしいって感じですね。自分は怒られる方がずっと多かったから、慣れてなくて。だから言ってくれるのは嬉しいんですけど「大丈夫、わかった」って感じ。恥ずかしくなっちゃうんで。

――海外からの反響も大きいようですね。

塚原 特に韓国の方がSNSにコメントとかをすごいくれるんですよ。しかもみなさんがんばって日本語で送ってくれて、愛を感じます。宇都宮のお店に来てくれた方もいました。

――番組で結ばれたBabyさんとの関係はどうですか。

塚原 付き合っています。ちょくちょくデートとかしてますよ。この間喧嘩した後に友達から「喧嘩したの？」って聞かれて「なんで知ってるの？」って驚いたんですけど、あの子がSNSに書いたのがバズっちゃってて。でも自分は本当に好きなんで、喧嘩しようが何しようが行動で見せればいいと思ってます。

――遠距離恋愛、ということですよね。

塚原 そうです。会う頻度は上げたいんですけど、自分は縛られるのが無理なのでもしかすると今ぐらいがちょうどいいかもしれないですね。

初めて恋愛リアリティショーを見て「めっちゃキスしてるやん」

――一緒にいる時はどんなことをするんですか。

塚原 「恋愛リアリティショーを観たことなかった」って言ったら驚かれて、この間一緒に別のを観たんですよ。そしたらめっちゃキスしてるやん、こんな感じなの？ ってびっくりしました（笑）。自分らは喧嘩とかしてて大丈夫だったのかなって、いまさら心配になりましたもん。

――仕事もプライベートも少し落ち着いて、これからの予定はありますか。

塚原 若い頃に本当に母親にも世間にも迷惑をかけたんで、何か役に立つような恩返しがしたいですね。そうすれば気持ちよく死ねる気がするんで。

