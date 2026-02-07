ºàÎÁ¤Ï¤¿¤Ã¤¿3¤Ä¡ª¡©¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡ªÀ¸¥Á¥ç¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÐÌÚÆà±ûÈþ¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÇÄ¶Ç»¸ü¡ª¤·¤«¤âºàÎÁ¤Ï3¤Ä¤À¤±¡ª¥ì¥ó¥¸¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¥Á¥ç¥³¤ß¤¿¤¤¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¡£¸åÆþ¤ì¤Î¹ï¤ß¥Á¥ç¥³¤¬¡¢¥Ñ¥­¥Ñ¥­¤Î¿©´¶¤ÇÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤ÇÎÉ¤¤¤Î¡©¡×¤È»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤ë¼ê·Ú¤µ¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì£¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¡ª¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤äË»¤·¤¤Æü¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤¹¡£

¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤òºî¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó15Ê¬

¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤Î¥«¥í¥ê¡¼

Ìó178kcal¡¿6ÅùÊ¬¤Î1ÀÚ¤ì

¹ï¤ß¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤Î¥ì¥·¥Ô

¹ï¤ß¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤ÎºàÎÁ¡ÊÌó15cmÍÆ´ï1ÂæÊ¬¡Ë

¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡¡150g¡ÊÈÄ¥Á¥ç¥³3Ëç¡Ë
Íñ¡¡2¸Ä
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡50g

¹ï¤ß¥Á¥ç¥³Æþ¤ê¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò100g¤È50g¤ËÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¡£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È100g¤ÈÅ¬Åö¤ÊÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤¿Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£

­¢¡¡¤Õ¤ï¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤ò¾è¤»¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç1Ê¬¤«¤é1Ê¬20ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£

­£¡¡Ë¢¤À¤Æ´ï¤ÇÎÉ¤¯º®¤¼¡¢¤Ä¤ä¤¬½Ð¤Æ¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Íñ¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä³ä¤êÆþ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

­¤¡¡ÁÆ¤á¤Ë¹ï¤ó¤ÀÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È50g¤ò²Ã¤¨¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ð¥­¥Ð¥­¤Î¿©´¶¤¬»Ä¤ëÍÍ¡¢ÁÆ¤á¤Ë¹ï¤à¤«¡¢³ä¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ºÙ¤«¤¤¤ÈÍÏ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¥¡¡ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ä¥¿¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸600W¤Ç2Ê¬30ÉÃ¤Û¤É²ÃÇ®¤¹¤ë¡£Ãæ±û¤¬±Õ¾õ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢10ÉÃ¤º¤ÄÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éºÆ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¡Ê²ÃÇ®¤·²á¤®¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë

¢¨²ÃÇ®»þ¤Ë¡¢°ì»þÅª¤ËÀ¸ÃÏ¤¬2¡Á3ÇÜ¤ËËÄ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬¹â¤µ¤Î¤¢¤ëÍÆ´ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤Ï¡¢ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ëÍÆ´ï¤Ç¸íº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¦¡¡¼è¤ê½Ð¤·¤¿¤é¥é¥Ã¥×¤ò³°¤·¡¢ÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3»þ´ÖÎä¤ä¤¹¡£

¥Ý¥¤¥ó¥È
É½ÌÌ¤¬Âç¤­¤¯ÇÈ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ä¥Ü¥³¥Ü¥³¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥é¥Ã¥×¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¥·¡¼¥È¤ËÊñ¤ó¤Ç¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÎä¤ä¤¹¤È·Á¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£

­§¡¡Ã¼¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Æ·Á¤òÀ°¤¨¤¿¤é¡¢6ÅùÊ¬¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤ª¹¥¤ß¤ÎÂç¤­¤µ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

Ç»¸ü¤ÇÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¹ï¤ß¥Á¥ç¥³¤Î¥Ñ¥­¥Ñ¥­¤È¤·¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬³Ú¤·¤¤¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤Ç¤¹¡£

ºàÎÁ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢À¸ÃÏÍÑ¤Ë¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤¤¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä»º¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÈÄ¥Á¥ç¥³¤ò¡¢Ãæ¤ËÇ¦¤Ð¤»¤¿¹ï¤ß¥Á¥ç¥³¤ÏÌÀ¼£¤Î¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¥À¡¼¥¯¥Á¥ç¥³¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

¾¯¤Ê¤¤ºàÎÁ¤Ç¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£Ç»¸ü¤ÇÀ¸¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª

¢¨µ­»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹