鬼バズグッズにしれっと新作登場してた！持ち運びのストレスが激減する100均神アイテム

以前SNSで鬼バズりした、手持ちのコスメで試供品のような小分けパウチが簡単に作れる神グッズ。そんなセリアの画期的なアイテムに、しれっと新作が出ていたので早速購入してきました。詰め替えるのに抵抗感があった日焼け止めやUVカット系下地。そんなアイテムにも使いやすいアルミ製のパウチが￥110（税込）で手に入りますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：トラベル用パウチ容器 5ml 15P 熱圧着 アルミ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦9×横5cm

容量：5ml

入数：15枚

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583269527

しれっと新作出てる！セリアの鬼バズりグッズをGETしてきた

SNSで鬼バズりした、試供品のような小分けパウチが自宅で簡単に作れるという神グッズ。そんなセリアの注目のアイテムに、しれっと新作のようなものが出ていたので即カゴINしてきました。

今回ご紹介するのは、その名も『トラベル用パウチ容器 5ml 15P 熱圧着 アルミ』。小分けパウチが15枚入って、お値段は￥110（税込）です。パウチのサイズは約縦9×横5cm。容量は約5mlです。

移し替えが不安だった日焼け止めやUV系の化粧下地。このアイテムは遮光性や密閉性に優れたアルミ素材なので、安心して使えるのが嬉しいですよね。

スリムに持ち運べる！セリアの『トラベル用パウチ容器 5ml 15P 熱圧着 アルミ』

まずはパウチをラベリング。もともと白い枠が付いているので、文字を書きやすいのが◎

文字を書いた反対側の口が空いているので、そこからクリームを注入していきます。

次に、手持ちのストレートヘアアイロンなどで挟んで封をしていきます。キッチンペーパーやクッキングシートなどの上から、140℃で約5秒間熱を加えるのがポイントです。使用するアイロンやペーパーの厚みなどによっては加熱時間に差が出るので、やけどに注意しながら様子を見て熱圧着してくださいね。

ボトルごと持ち運ぶのが不便だったクリームが、こんなにコンパクトに！旅行やジム、温泉などでサッとポーチに忍ばせられます。

パウチに切り込みが入っているので、開封もノンストレス。こういった細やかな気遣いも嬉しいです。

今回はセリアの『トラベル用パウチ容器 5ml 15P 熱圧着 アルミ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。