中身が見えるから補充しやすい！今人気の100均キーホルダー

100円玉を1枚ずつ取り出せる、今大人気のキーホルダー型のコインホルダー。なんとダイソーにクリア素材のタイプが登場していました！中身が見やすく残量を確認できるので、補充タイミングを逃さないのがうれしいポイント。常に100円玉をストックしておけて便利ですよ。見た目もおしゃれでおすすめです♡

商品情報

商品名：コイン収納キーホルダー（バネ式）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852447

ダイソーで見つけたら即ゲット推奨♡人気のコインホルダーにクリア素材が登場！

どこか懐かしさを感じさせる、レトロ風のコインホルダー。今大人気のアイテムですが、最近ダイソーをチェックしていたときに、クリア素材を使ったタイプが登場しているのを発見しました。

懐かしさはそのままに、今っぽさがプラスされたこの『コイン収納キーホルダー（バネ式）』。気になって、試してみることにしました！

昔ながらのデザインなのに透明になったことで、より今っぽさを感じさせます。見た目がシンプルなので、大人でも使いやすいのも嬉しいポイントです。

このケースには100円玉を最大15枚収納できます。よく使う分だけをまとめておける容量で、持ち歩くにはちょうどいいサイズ感です。

小銭を数える必要がなく、今どれくらい残っているのかがすぐにわかるのは、クリア素材ならではの良さです。

補充のタイミングを逃さず、必要な100円玉を管理できます。

コインを1枚ずつ取り出しやすい！キーホルダー感覚で使えて便利◎

コインはスライドさせて出し入れする仕組みになっていて、最初は少しコツがいりますが、何度か触っているうちに動きにも慣れてきます。

指で押すだけなので、コインを1枚ずつ取り出しやすいです。

実際に使ってみると、思っていた以上にスムーズでした。スライドの動きが軽く、慣れてくると片手でも操作できます。

また、リングが付いているので、バッグやポーチに取り付けられるのも便利なところ。ポーチの中で迷子になりがちな小銭ケースですが、外付けにしておけばサッと手に取れます。

キーホルダー感覚で使えるので、持ち歩きのハードルも低いです。

特に、ゲームセンターやガチャガチャを利用する方には、相性がいいアイテムです。必要な分だけ100円玉をまとめておけるので、使いすぎ防止にもなりそうです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。