中身が見えるから補充しやすい！今人気の100均キーホルダー
商品情報
商品名：コイン収納キーホルダー（バネ式）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480852447
ダイソーで見つけたら即ゲット推奨♡人気のコインホルダーにクリア素材が登場！
どこか懐かしさを感じさせる、レトロ風のコインホルダー。今大人気のアイテムですが、最近ダイソーをチェックしていたときに、クリア素材を使ったタイプが登場しているのを発見しました。
懐かしさはそのままに、今っぽさがプラスされたこの『コイン収納キーホルダー（バネ式）』。気になって、試してみることにしました！
昔ながらのデザインなのに透明になったことで、より今っぽさを感じさせます。見た目がシンプルなので、大人でも使いやすいのも嬉しいポイントです。
このケースには100円玉を最大15枚収納できます。よく使う分だけをまとめておける容量で、持ち歩くにはちょうどいいサイズ感です。
小銭を数える必要がなく、今どれくらい残っているのかがすぐにわかるのは、クリア素材ならではの良さです。
補充のタイミングを逃さず、必要な100円玉を管理できます。
コインを1枚ずつ取り出しやすい！キーホルダー感覚で使えて便利◎
コインはスライドさせて出し入れする仕組みになっていて、最初は少しコツがいりますが、何度か触っているうちに動きにも慣れてきます。
指で押すだけなので、コインを1枚ずつ取り出しやすいです。
実際に使ってみると、思っていた以上にスムーズでした。スライドの動きが軽く、慣れてくると片手でも操作できます。
また、リングが付いているので、バッグやポーチに取り付けられるのも便利なところ。ポーチの中で迷子になりがちな小銭ケースですが、外付けにしておけばサッと手に取れます。
キーホルダー感覚で使えるので、持ち歩きのハードルも低いです。
特に、ゲームセンターやガチャガチャを利用する方には、相性がいいアイテムです。必要な分だけ100円玉をまとめておけるので、使いすぎ防止にもなりそうです。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。