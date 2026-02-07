100均の1000円おもちゃがとんでもなくレベル高っ！大人もつい夢中になる優秀商品
商品情報
商品名：ラジオコントロール働く車（3）
価格：￥1,100（税込）
使用電池：
【本体】単三形乾電池×2個
【コントローラー】単三形乾電池×2個
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480629070
大人もつい夢中になる楽しさ！ダイソーで本格的なラジコンを発見
お値段以上にクオリティの高いおもちゃが充実しているダイソー。年々レベルが上がっていて、おもちゃ売り場を見て回るだけでもワクワクしますよね。
そんなダイソーで気になるものを発見しました。『ラジオコントロール働く車（3）』という商品です。
価格は1,100円（税込）と、ダイソーの商品の中ではややお高めな印象ですが、試しに購入してみました！
電池は単三形乾電池を4本使用し、コントローラーと車本体にそれぞれ2本ずつ入れる仕様です。
電池は別売りで、セットする際にはネジを外す必要があるため、ドライバーはあらかじめ用意しておいた方が安心です。
電源スイッチもコントローラーと車の両方に付いており、無駄な電池消耗を防げる点も配慮されています。
コントローラーのデザインもかなり細かく、飾っておきたいくらい可愛いです♡
ギミックも付いていてかなり細かい！
実際に動かしてみると、まず驚いたのは音の静かさ。ラジコン特有の大きな作動音はほとんどなく、かなり控えめです。これなら集合住宅や夜の時間帯でも、周囲を気にしすぎず遊べます。
サイズが小ぶりな分、動きも軽やかで、小回りがきくのが楽しいポイント。狭い部屋の中でもスイスイ動かせて、操作しているだけでテンションが上がります。
コントローラーの反応も良く、操作に対して車が素直に動いてくれるので、遊んでいてストレスを感じにくいです。子ども向けではありますが、大人が触ってもつい集中してしまう楽しさがあり、完成度の高さに素直に感心しました。
はしごを伸ばせるというギミックも！
ちょっとした仕掛けで楽しませてくれるのは、さすがダイソーです。
なんと、このはしごは根元の部分も回せます。ワクワクする要素が満載で、お子さんや働く車好きな方にはたまりません！
最初は1,100円という価格にちょっと悩んでしまいましたが、むしろお安く感じるレベル！おもちゃ屋さんだと、もっと高値で販売されてもおかしくありません。
親戚や友人の子どもなどに渡す、ちょっとしたギフトにも向いています。うっかりプレゼントを買い忘れてしまったときでも、ダイソーが近くにあれば頼れる存在になってくれそうです。
大人も気軽に楽しめて満足度の高いラジコンなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。