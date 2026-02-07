100均の1000円おもちゃがとんでもなくレベル高っ！大人もつい夢中になる優秀商品

ダイソーで気になるおもちゃを発見。1,000円という価格に最初はちょっと悩んだのですが、いざ買ってみるとかなりクオリティが高くて驚きました！かなり細かい部分までこだわった作りで、おもちゃ屋さんに並んでいてもおかしくないレベル。ギミックも豊富で、大人もつい夢中になる楽しさを味わえますよ！

商品情報

商品名：ラジオコントロール働く車（3）

価格：￥1,100（税込）

使用電池：

【本体】単三形乾電池×2個

【コントローラー】単三形乾電池×2個

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480629070

大人もつい夢中になる楽しさ！ダイソーで本格的なラジコンを発見

お値段以上にクオリティの高いおもちゃが充実しているダイソー。年々レベルが上がっていて、おもちゃ売り場を見て回るだけでもワクワクしますよね。

そんなダイソーで気になるものを発見しました。『ラジオコントロール働く車（3）』という商品です。

価格は1,100円（税込）と、ダイソーの商品の中ではややお高めな印象ですが、試しに購入してみました！

電池は単三形乾電池を4本使用し、コントローラーと車本体にそれぞれ2本ずつ入れる仕様です。

電池は別売りで、セットする際にはネジを外す必要があるため、ドライバーはあらかじめ用意しておいた方が安心です。

電源スイッチもコントローラーと車の両方に付いており、無駄な電池消耗を防げる点も配慮されています。

コントローラーのデザインもかなり細かく、飾っておきたいくらい可愛いです♡

ギミックも付いていてかなり細かい！

実際に動かしてみると、まず驚いたのは音の静かさ。ラジコン特有の大きな作動音はほとんどなく、かなり控えめです。これなら集合住宅や夜の時間帯でも、周囲を気にしすぎず遊べます。

サイズが小ぶりな分、動きも軽やかで、小回りがきくのが楽しいポイント。狭い部屋の中でもスイスイ動かせて、操作しているだけでテンションが上がります。

コントローラーの反応も良く、操作に対して車が素直に動いてくれるので、遊んでいてストレスを感じにくいです。子ども向けではありますが、大人が触ってもつい集中してしまう楽しさがあり、完成度の高さに素直に感心しました。

はしごを伸ばせるというギミックも！

ちょっとした仕掛けで楽しませてくれるのは、さすがダイソーです。

なんと、このはしごは根元の部分も回せます。ワクワクする要素が満載で、お子さんや働く車好きな方にはたまりません！

最初は1,100円という価格にちょっと悩んでしまいましたが、むしろお安く感じるレベル！おもちゃ屋さんだと、もっと高値で販売されてもおかしくありません。

親戚や友人の子どもなどに渡す、ちょっとしたギフトにも向いています。うっかりプレゼントを買い忘れてしまったときでも、ダイソーが近くにあれば頼れる存在になってくれそうです。

大人も気軽に楽しめて満足度の高いラジコンなので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。