「手入れがずっと億劫だった…」毎日清潔に使える便利な100均ネット

商品情報

商品名：ブラシケアネット

価格：￥110（税込）

入り数：40枚

サイズ（約）：横20cm×縦13cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4979909964002

ヘアブラシのお手入れが楽になる！ダイソーの『ブラシケアネット』

毎日使っているヘアブラシですが、気づくと抜け毛やホコリが絡みついていて、お手入れが後回しになりがち…。洗うのも乾かすのも手間がかかるので、ついそのまま使ってしまうこともありますよね。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました。『ブラシケアネット』という商品です。

これなら手軽にブラシをきれいにできそうだと思い、試しに購入してみました！

一見排水口ネットのように見えますが、ヘアブラシのお手入れを簡単にするための専用ネットとなっています。

ブラシに絡みついた抜け毛やホコリなどをまとめて取り除けるのが特徴で、日々のお手入れの負担を軽減させてくれます。

40枚入りで110円（税込）と、コスパが良い点も魅力。

たっぷり使えるので、こまめに交換できるのがうれしいです。

今回は、やや粗めのパドルブラシに取り付けてみました。

装着方法はとてもシンプルで、ネットを広げてブラシ面に差し込むだけ。

網は筒状になっていますが、筒状にせず、広げたらそのままブラシにセットします。

装着後は、ネットが抜け毛をしっかりキャッチしてくれました。

使用後はネットを取り外すだけで処理が簡単◎無理なく続けられる！

使用後は、抜け毛などを包み込むようにしてネットを外すだけなので、処理もスムーズ。

簡単に片づけられるので、面倒くさがり屋の筆者でもブラシをきれいな状態に保つことができました！

また、パドルブラシだけでなく、ロール型のブラシや細めのブラシにも使用することができて便利です。

お気に入りのブラシを清潔に保てるので、衛生面が気になる方にぴったり。これなら、わざわざ洗って乾かす手間も省けるため、ブラシのお手入れがぐっと身近になります！

手軽さを重視したい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。