100円って本気なの？雑貨屋さんなら倍以上はしそうなプチ家具

ダイソーではしばしば「このデザインでこの価格？！」と驚くアイテムが見つかります。今回ご紹介するのは、形に遊び心のあるアイアン素材のインテリア収納。主張しすぎず、どんなお部屋にも合うデザインで、それでいて存在感もしっかり。置き型と壁掛けの2wayで使用でき、お気に入りの小物が映えるスペースを作れます♪

商品情報

商品名：アイアン壁掛けインテリア収納（雲）

価格：￥110（税込）

耐荷重（約）：500g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480751092

とにかく見た目が最高！ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（雲）』

ダイソーでお買い物中、ふと目に入った小さな収納。

雲の形がかわいくて、それだけでちょっと気分が上がります。

パッと見は、セレクト雑貨のお店に並んでいてもおかしくない雰囲気。

シンプルなのに輪郭がやわらかく、インテリアとしての存在感もあります。

価格は110円（税込）。お店が違えば数百円してもおかしくないデザインなのに、この価格帯で手に入るのは、なかなか驚きです。

素材は黒のアイアン。甘くなりすぎないので、お部屋のテイストを選ばず合わせやすいです。

サイズ感は、マスコットや小さな置き物を飾るのにちょうどいい感じ。

そのまま置いて使うことも、フックを使って壁に掛けることもできる2way仕様で、模様替えや気分転換で使い方を変えられるのが嬉しいポイントです。

置いても掛けてもOK！小物が映える居場所を作れる！

マスコット風小物を並べてみました。同じテイストのものを2つ並べると、より可愛さが引き立ちます。

アクセサリーやコロンのボトル、小さめの雑貨、ミニ観葉植物なども収まりがよさそうです。

壁掛けで使用する場合の耐荷重量の目安は約500g。安定感があり、作りも思った以上にしっかりしています。ちょっとした飾り棚にぴったりです。

プチプラなので、お試し感覚で複数買いしやすいのもポイント。壁面にいくつか並べて設置すると、ちょっとしたディスプレイスペースが完成します。

お部屋に雲が浮かんでいるような、かわいい撮影スポットが生まれそうです♪

今回は、ダイソーの『アイアン壁掛けインテリア収納（雲）』をご紹介しました。

デザイン性が高く、置き方次第で雰囲気を変えられる柔軟さもあり、使い勝手よし。

空いている壁や棚の上に、少しだけ変化をつけたいときにおすすめです。ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。