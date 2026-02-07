「息をのむほど素晴らしかった」海外ファンも“圧巻”の演技に「ブラボー！」「カオリのスケートは本当に美しかった」【冬季五輪】

坂本花織の圧巻の演技に海外ファンも魅了された(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月6日、フィギュアスケート団体戦予選が行われ、日本チームは23点で暫定2位につけた。1位は米国（25点）、3位は開催国のイタリア（22点）となっている。

これを受け、ISU（国際スケート連盟）のインスタグラムが「女子SPより 全員が笑顔」と綴り、女子ショートプログラム（SP）で1位となった日本代表の坂本花織の写真を1枚目に投稿している。坂本は今季世界最高得点となる78.88点をマークした。

この投稿には「カオリさん、本当に素敵でした」「ブラボー！ 彼女は勝つためにここに来て、そして見事に勝利を掴み取った」「カオリのスケートは本当に美しかった」「カオリのパフォーマンスは、息をのむほど素晴らしかった」と、坂本の滑りを絶賛する声が相次いでいた。

