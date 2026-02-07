◆米男子プロゴルフツアー フェニックス・オープン 第２日（６日、米アリゾナ州・ＴＰＣスコッツデール＝７２６１ヤード、パー７１）

第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒラウンドが行われ、日没のため３人がプレーを終えられなかった。順位は暫定。

１４位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、６バーディーで米ツアー自己ベストの６３をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。

前半は３番パー５で２オンに成功し、９番で２・５メートルに寄せて２バーディーで折り返した。１３番パー５は２オン、１４番は約７メートルをねじ込んで伸ばし、１５番パー５は残り２６６ヤードから第２打を２・５メートルに寄せてイーグルを奪取した。

観客席に囲まれた名物ホールの１６番パー３は２メートル強につけてバーディーを決め、大歓声を浴びた。１７番パー４（３２２ヤード）はティーショットをグリーン左の池に打ち込んだが、グリーン手前にドロップ後の第３打でチップインバーディーを決めた。

久常は会見で「今日は本当にバックナインがすごく、１３〜１７番がいいバーディーやイーグルを取れて本当に今日は良かった」と満面の笑み。自己最高の２位に入った前週のファーマーズインシュアランス・オープンから好調をキープ。「先週からパターの調子がすごく良くなって、自分の強みであるショットも引き続き調子いいし、本当に自信を持ってプレーできてる」とかみしめた。

第３Ｒは、暫定２位につける松山英樹（ＬＥＸＵＳ）と最終組で回ることが濃厚だ。「松山さんと最終組でプレーできるのは、本当に自分も夢のような最終組だと思います」と胸を躍らせた。