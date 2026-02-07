【ミラノ＝読売取材団】第２５回冬季五輪ミラノ・コルティナダンペッツォ大会は６日、開幕した。

イタリアでの冬季五輪は１９５６年コルティナダンペッツォ、２００６年トリノに続いて３度目で、欧州での開催は１４年ソチ大会（ロシア）以来となる。イタリア北部での広域開催で、９２か国・地域から選手約２９００人が参加し、２２日までの１７日間で８競技１１６種目が行われる。

日本選手団は総勢２８３人で、選手は１２１人。スピードスケート女子の高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）、フィギュアスケート女子の坂本花織（２５）（シスメックス）、スキージャンプ男子の小林陵侑（２９）（チームＲＯＹ）らを中心に、冬季五輪で過去最多となった北京大会の１８個を超えるメダル獲得が期待される。

開会式はミラノなどで行われ、入場行進は４会場で実施。五輪発祥国のギリシャが先頭に立ち、原則としてイタリア語表記のアルファベット順で進んだ。日本は３４番目に登場し、ミラノの会場となったサンシーロ五輪競技場では、スピードスケート男子の森重航（２５）（オカモトグループ）が旗手を務め、笑顔で大きく国旗を振って行進。ミラノとコルティナダンペッツォに置かれた聖火台に点火された。

ウクライナ侵略を続けるロシアと同盟国ベラルーシからは国を代表しない「個人資格の中立選手（ＡＩＮ）」の大会参加が認められたが、開会式では行進しなかった。