6日、中東オマーンで協議の会場に向かうイランのアラグチ外相（左）と随行する代表団/Iranian Foreign Ministry/WANA/Reuters via CNN Newsource

（CNN）米国とイランの代表団は6日、湾岸アラブ諸国のオマーンで間接協議を終了した。米国とイスラエルが昨夏にイランを攻撃して以来、両国間の最初の交渉ラウンドとなった。

米国とイランは、追加の協議を行うことで合意した。交渉に詳しい関係筋によると、双方は慎重な姿勢を示しつつ、これを前向きな結果と受け止めている。

協議は、中東における米国の軍備増強が進む中で行われた。トランプ米大統領はこれに先立ち、イランが抗議活動に対して致死的な武力を使用したり、核合意への署名を拒否したりした場合には同国を攻撃すると警告していた。

イランのアラグチ外相は協議の前、「我々は誠意を持って交渉に臨み、自らの権利を堅持する」と、X（旧ツイッター）に記した。

双方は激しい言葉の応酬を続けており、トランプ氏は5日、両国が交渉の準備を進める中、イランの最高指導者ハメネイ師に対して「大いに憂慮すべきだ」と警告していた。

今回の協議について分かっていることは以下の通り。

誰が参加したか

アラグチ氏と米国のスティーブ・ウィトコフ特使、そしてトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が協議に参加した。協議は間接的な形で行われ、オマーンのアルブサイディ外相が仲介役を務めた。同外相は6日、双方と個別に会談した。

国営オマーン通信が公開した写真には、米中央軍のブラッド・クーパー司令官も会合に出席する様子が写っている。

イランのメディアによると、交渉は以前のラウンドと同様の形式を採用する。昨年6月の12日間に及ぶイラン・イスラエル間の軍事衝突を前に、イラン政府と米国政府は5回の交渉ラウンドを経ており、オマーンの仲介者が米国とイランの代表団の間を行き来していた。

これらの交渉は、イスラエルが6月中旬にイランの核施設と軍事施設を攻撃し、その後米国がイランの核施設3カ所を攻撃したことで事実上終結した。

何が話し合われたのか

イランのメディアによると、アラグチ氏はオマーンの仲介者に、イランと米国の間の「現状管理」のための「予備計画」を提示。交渉を前に進める姿勢を見せた。

その後、オマーンのアルブサイディ外相はウィトコフ氏率いる米国代表団にこの計画を伝え、米国からの回答は協議中にイラン側に伝えられる予定だとイランメディアは付け加えた。

会談の範囲は不明確だった。会談前、イラン当局者は核開発計画に関する問題のみを議論したいと強調し、イランの弾道ミサイル計画、地域における代理勢力、国内の混乱といった他の事項はタブーだと主張していた。

これに対し米国は、より広範な協議を求めていた。そこには弾道ミサイル、地域における米国とイスラエルの利益を脅かし続けるイランの武装代理勢力、そしてイランによる最近の抗議活動への残忍な弾圧といった内容が含まれていた。

核問題に関して、イランはウラン濃縮の要求を依然として主要な争点としており、これは米国とその提携国が拒否している。イランは核開発計画の査察によって核能力が兵器化されないことを確認するよう申し出ており、その見返りとして経済制裁の解除を要求している。

6日の協議終了後、米国は経済的圧力を継続する意向を示し、イラン産原油とそれを輸送する船舶14隻に対する新たな制裁を発動した。

米国務省のトミー・ピゴット副報道官は「イラン政権は、自国民の福祉や老朽化するインフラへの投資を行う代わりに、世界中で不安定化をもたらす活動に資金を提供し続け、イラン国内での弾圧を強化している」と述べた。

想定される危機

米国は、空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群を含む軍事アセットを中東に接近させ、戦争の可能性が高まっているという懸念を引き起こした。

トランプ氏は先月、「万が一に備えて」イランに向けて「大艦隊」を移動させていると述べ、「何も起きてほしくない」としながらも、政権はイランを「非常に注意深く」監視していると付け加えた。

今回の協議により、本格的な戦争が回避されるかもしれないという期待が高まった。

中東地域への紛争の波及を懸念する域内諸国は、新たな戦争が起きれば地域が危機に陥るだけだと認識し、事態の沈静化とトランプ氏によるイラン攻撃の抑止に努めてきた。

イラン側は、米国によるいかなる攻撃に対しても「自制」は示さないと明言。イスラエルと米国が攻撃を実施した昨夏のような対応を取るつもりはないとしている。

イランは米国またはイスラエルとの戦争勃発に備えて、様々な手段を講じている。数千のミサイルとドローン（無人機）を準備し、中東における米軍及び種々のアセットを標的とすることが可能な態勢を整えているとみられる。

イラン政府は、仮に攻撃を受けた場合、地域における米国の提携国に報復すると繰り返し警告してきた。昨年夏に米軍の爆撃機がイランの核施設を攻撃した際には、カタールで前例のないミサイル攻撃を実施。中東最大の米軍基地であるアル・ウデイド空軍基地を標的とした。

イランはまた、地域全体に大規模な代理勢力のネットワークを展開し、イスラエルと米軍基地を攻撃する可能性がある。加えてホルムズ海峡の航行を妨害する恐れもある。幅の狭い同海峡には世界の石油の5分の1以上と液化天然ガスの大部分が流入するため、航行が妨げられれば世界にとって打撃になりかねない。

協議は行われているものの、「戦争の脅威は非常に深刻だ」。イラン系米国人ジャーナリストで政治アナリストのネガール・モルタザビ氏はCNNの取材に対してそう述べた。