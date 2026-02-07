「あいのり」クロの恋人「OKだった婚約がなくなった」と報告 現在の関係性明かす
【モデルプレス＝2026/02/07】フジテレビ系恋愛バラエティ「あいのり」に出演していたブロガーのクロの恋人で経営者のこいたん（綿島光一氏）が2月5日、オフィシャルブログを更新。2025年12月に婚約を発表していたが「まだ返事は保留」と明かした。
12月24日に自身のオフィシャルブログを通じて、こいたんからプロポーズされたことを明かしていたクロ。この日、こいたんは「僕とクロちゃんの関係について」と題したブログを公開し、「日々色んな方々から、お祝いのメッセージを頂いたり、その後どうなったのかよく聞かれるので、お伝えしておかないといけないと思いまして」と前置きし「去年クロちゃんの誕生日パーティーで、プロポーズをしました。まだ返事は保留なんです」と明かした。
経緯について「あのとき一度はOKだったのですが、その後話して、まだ婚約はしていないという結論になりました」と説明。「喜んでくれていた皆さん、入籍の時期や指輪など、楽しみにしてくれていた皆さん、ほんとうにすみません。理由は、またお話します」と伝えた。
そして「ただ、お付き合いをしてる状態は変わりません。ずっと変わらず、僕は大好きですし、愛しています」と現在のクロとの関係性をつづり「また彼氏、彼女の関係性から進んでいけるように頑張ります」と前向きにコメントした。
また、同日のブログでは「一度OKだった婚約がなくなった理由は、またゆっくり書きたいと思ってるのですが、質問が多かった事について伝えておくと、僕の仕事のことは全く関係ありません」と告白。「コミュニケーション不足が絡んでくるのかもしれませんが、直接的な原因ではありません。僕がどこまで変われるか、という感じです。僕の想いは変わりません。プロポーズした時と全く同じ気持ちです」と伝えていた。
クロは、2017年7月にIT系企業に務める年下の一般男性“ピーさん”との入籍を報告。2018年8月に長女が誕生したことを発表していたが、2022年3月に離婚を公表していた。（modelpress編集部）
