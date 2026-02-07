LADOR新作エンジェルミュゲ登場。Jiminが届ける香りとツヤ髪体験

韓国パーソナルケア専門ブランドLADORから、新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」が日本公式ECで発売スタート。感覚的に楽しめる香りと、髪の美しさを引き出す処方が支持されてきたパフュームヘアオイルシリーズに、新たな魅力が加わりました。軽やかな使い心地と上品な香りで、毎日のヘアケア時間が少し特別なひとときに変わります♪

冬の髪悩みに寄り添う新処方

「エンジェルミュゲ」は、乾燥しやすい冬の髪に着目して開発されたヘアオイル。パサつきや絡まりを瞬時に整え、指通りなめらかな髪へ導きます。

オイル特有の重さやべたつきを感じさせず、シルキーで軽やかな仕上がりが特長。髪の保湿・ツヤ・香りにフォーカスし、素髪そのものの美しさを引き出します。

人気シリーズに加わる5つ目の香り

ブランドのロングセラー「パフュームヘアオイル」シリーズにおいて、エンジェルミュゲは5つ目の香りとして登場。

ミュゲを想起させるやさしく幸福感あふれる香りは、日常使いはもちろん、気分を切り替えたいときにもぴったり。ラインナップをさらに充実させ、LADORらしい香りの世界観を広げています。

Jiminが魅せるロマンチックな世界

新商品の公開にあわせて、ブランドモデルであるBTSJiminさんが出演する新動画も公開。

動画内では「ミュゲの香りがすると、幸せがやってくる。」というメッセージとともに、温もりあふれるロマンチックなビジュアルを披露。香りと感情がリンクする、印象的な世界観に注目です。

パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）



価格：30ml2,200円(税込)/80ml3,700円(税込)

発売日：2026年2月2日

取扱店舗：公式EC

※その他モールにつきましては、順次発売を予定しております。

香りで選ぶ、新しいヘアオイル習慣

ヘアケア効果はもちろん、香りまで楽しめるLADORのエンジェルミュゲ。毎日のケアに取り入れるだけで、髪も気持ちもふんわり整います。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにもおすすめ♡

この冬は、香りから始まる美髪習慣を楽しんでみてはいかがでしょうか。