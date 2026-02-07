【ひらがなクイズ】1分で脳トレ！ 空欄に共通する2文字は？ ついつい言っちゃう言葉が入っています
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、日常的なやりとりから社会的なルール、そして少し懐かしい響きのある言葉などを集めました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。
□□わけ
て□□ん
□□なずけ
もの□□
ヒント：乗り物などに乗れる人数の上限を何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いい」を入れると、次のようになります。
いいわけ（言い訳）
ていいん（定員）
いいなずけ（許婚）
ものいい（物言い）
「言い訳」や、子どもの頃に小説などで見かけた「許婚（いいなずけ）」、そして相撲の審判が判定に異議を唱える「物言い」など、「言う」という動作に由来する言葉が並びました。その一方で、「定められた人数」を意味する「定員（ていいん）」のように、音の響きとして「いい」が含まれる熟語も混ざっています。同じ「いい」でも、動詞由来か熟語の読み方かで印象がガラリと変わるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
