失敗したときに口をついて出る言葉から大相撲の言葉まで！ 全く異なるシーンで使われる4つの言葉をつなぐ「ひらがな2文字」を当てるクイズです。語彙力を武器に、全問正解を目指しましょう。

写真拡大

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、日常的なやりとりから社会的なルール、そして少し懐かしい響きのある言葉などを集めました。空欄の前後をよく見て、リズムよく2文字を当てはめてみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□わけ
て□□ん
□□なずけ
もの□□

ヒント：乗り物などに乗れる人数の上限を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いい

正解は「いい」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いい」を入れると、次のようになります。
いいわけ（言い訳）
ていいん（定員）
いいなずけ（許婚）
ものいい（物言い）

「言い訳」や、子どもの頃に小説などで見かけた「許婚（いいなずけ）」、そして相撲の審判が判定に異議を唱える「物言い」など、「言う」という動作に由来する言葉が並びました。その一方で、「定められた人数」を意味する「定員（ていいん）」のように、音の響きとして「いい」が含まれる熟語も混ざっています。同じ「いい」でも、動詞由来か熟語の読み方かで印象がガラリと変わるのが面白いですね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)