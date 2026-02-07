美山加恋、部屋にある“毒キノコ”公開！ 幻想的な雰囲気に「素敵な作品」と反響
俳優の美山加恋さんは2月6日、自身のInstagramを更新。手編みの作品と思われる写真を公開しました。
【写真】美山加恋、手編みの“毒キノコ”
過去にも自身の作品を「編み物記録」として投稿している美山さん。今回の帽子も本人の手作りなのではないでしょうか。ファンからは「素敵な作品」というコメントが寄せられているほか、記事執筆時点で300件以上の「いいね！」が集まっています。
(文:五六七 八千代)
「素敵な作品」「毒キノコ」とつづり、3枚の写真を投稿した美山さん。そこに写っているのは鮮やかな色合いが目を引く毛糸の帽子です。1枚目では編み目のディテールが分かるアップを、2〜3枚目ではその全貌を披露しています。電気スタンドにふわりとかけられた帽子は、不思議な存在感を放っており、どこか幻想的な雰囲気です。
「糸がキラキラしていてとても綺麗だね」2025年6月22日に、初めてと思われる編み物の作品を公開した美山さん。「韓国の糸かわいいなぁ」とつづり、丁寧に編み上げられたポシェットの写真を公開しています。コメントでは「糸がキラキラしていてとても綺麗だね！」「めちゃくちゃ可愛い」「編み物凄いな」などの声が集まっています。今後の作品も楽しみですね！
