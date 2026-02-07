高市首相にピッタリの「“語呂合わせ”ナンバープレート」は？

新しいクルマを購入した際、車種やグレード選びと同じくらい頭を悩ませ、そして楽しみでもあるのが「ナンバープレート」の番号選びでしょう。

通常、ナンバープレートの4桁の数字（一連指定番号）は、運輸支局への登録順にランダムで割り振られるため、自分では選ぶことができません。

【画像】読めたら天才！ これが「難解すぎる希望ナンバー」です！（30枚）

しかし、1999年に導入された「希望番号制度」を利用すれば、一部の人気が集中する番号（抽選対象番号）を除き、自分の好きな数字を指定して取得することが可能です。

誕生日や記念日、あるいは「1」や「7」といったラッキーナンバーを選ぶのが一般的ですが、なかには数字の読み方を工夫して言葉を作る、ユニークな「語呂合わせ」を楽しむドライバーも数多く存在します。

今回は、街中でふと見かけた時に「なるほど！」と思わず膝を打つような、ナンバープレートの語呂合わせを10例紹介。

また、2026年現在ならではの“ある人物の名前”の作り方も解説します。

定番中の定番！「愛と絆」の語呂合わせ

■「11-22」

語呂合わせナンバーの王道とも言えるのがこれです。

「1（い）1（い）2（ふ）2（ふ）」と読み、「いい夫婦」を表します。

結婚記念日にクルマを購入したご夫婦や、仲の良さを大切にしたいカップルに圧倒的な人気を誇り、常に希望ナンバーの人気ランキング上位に君臨しています。

■「11-88」

こちらもファミリー層に人気のナンバーで、「1（い）1（い）8（パ）8（パ）」で「いいパパ」と読みます。

大きなミニバンなどでこのナンバーを見かけると、「家族のために頑張るお父さん」の姿が目に浮かぶようです。

ご自身で付けるケースもあれば、奥様からの「いいパパでいてね」という、いい意味でのプレッシャーとして提案されるケースもあるとか。

クルマ好きなら常識？「車種・ブランド」系

■「32-98」

一見するとランダムな数字に見えますが、クルマ好きなら車種を特定できるかもしれません。

正解は「3（ミ）2（ニ）9（ク）8（パ）」で、英国発祥の名車「ミニクーパー」です。

MINIのオーナーはとくに愛車を大切に想う方が多く、この「32-98」や、単に「32（ミニ）」とするケースが非常に多く見られます。

■「・・86」＆「・911」

これらは語呂合わせというより直球ですが、トヨタ「86（ハチロク）」や、ポルシェ「911」など、車名そのものが数字になっている場合、その数字を選ぶのがオーナーの“お約束”となっています。

他にも、日産車オーナーならば「23（ニッサン）」を選んだり、マツダ車で「26-26（ズームズーム＝Zoom-Zoom）」を選ぶことも可能。

とくにスポーツカーにおいては、メーカーへの愛を数字で表現する文化が根付いています。

地元愛をアピール！「地名」の語呂合わせ

■「・428」

地域への愛着をナンバーで表現する人もいます。

これは「4（し）2（ぶ）8（や）」で、東京の「渋谷」を表したもの。

渋谷に住んでいる、あるいは渋谷にオフィスがあるといったドライバーが選ぶと粋なナンバーです。

■「・932」

こちらは群馬県で見かけることが多いナンバーです。

読み方は「9（く）3（さ）2（つ）」で、日本三名泉の一つ「草津」温泉を表しています。

現地の旅館の送迎車や、観光協会の車両などで採用されていることもあり、数字を見るだけで湯畑の風景が浮かんでくるようなご当地ナンバーです。

■「27-84」

少し難易度が上がりますが、こちらは千葉県の某都市です。

「2（ふ）7（な）8（ば）4（し）」と読み、「船橋」を表します。

4桁すべての数字を使ってきれいに地名になるパターンは珍しく、一度解読できるとスッキリするナンバーのひとつです。

頭の体操？「難読・クイズ」系

意味深なナンバーを付けたこのクルマ、どんな意味？

■「10-31」

単純に日本語読みするだけでは解けません。英語を混ぜるのがポイントです。

「10」を英語の“Ten（テン）”、「3」を“サ”、「1」を“イ”と読むことで、「天才（テンサイ）」となります。

ユーモアあふれるナンバーですが、信号待ちなどで後ろのクルマから「自分で天才って言ってる…」と思われているかもしれない、勇気ある選択です。

■「25-25」

これは読みやすい人気の語呂合わせ。「2（ニ）5（コ）2（ニ）5（コ）」で「ニコニコ」です。

見ているだけで笑顔になれるハッピーなナンバーであり、安全運転で譲り合いの精神を忘れない、優良ドライバーの証とも言えるかもしれません。

2026年の注目ナンバー「・378」と「・370」とは!?

■「・378」と「・370」

最後に紹介するのは、2026年2月現在、日本のリーダーを務める“高市早苗”首相にちなんだ「サナエ」ナンバーです。

読み方は、「3」＝“サ”、「7」＝“ナ”、そして「8」を英語の“Eight（エイト）”の頭文字をとって“エ”と読ませることで、「サナエ」となります。

あるいは「0」を“円”の頭文字“エ”と読ませることで、「370」を「サナエ」とすることもできます。

これまでも矢沢永吉ファンの「830（ヤザワ）」ナンバーなどが有名でしたが、初の女性首相誕生以降、支持者やあやかりたいと願う人々の間で、この「378（サナエ）」が密かな注目を集めているとかいないとか。

ちなみに高市氏の公式YouTubeチャンネル「高市早苗チャンネル」では、愛車のナンバーが「37-77」であることが公開されています。

このナンバーの意味には諸説ありますが、「37（サナ）」にくわえて、高市氏の誕生日「3月7日」と、夫の山本拓氏の誕生日「7月7日」を組み合わせたという説が有力。

今回紹介した「・378」「・370」にくわえて、「37-77」にも注目しておいて損は無いでしょう。

※ ※ ※

ここで紹介したものは、数ある語呂合わせのほんの一部に過ぎません。

「46-49（よろしく）」といった挨拶系から、「・625（無事故）」といった安全祈願系まで、その組み合わせは無限大です。

たかが数字、されど数字。せっかくの愛車ですから、希望番号制度を活用して、自分だけのメッセージや意味を込めたナンバープレートを取得してみてはいかがでしょうか。

クルマへの愛着が、より一層深まるはずです。