結成26周年を迎えたロックデュオ「Do As Infinity」が4月25日午後6時から、福岡市中央区舞鶴の「DRUM Be−1」でライブを開く。6年ぶりのニューアルバム「Reborn」のツアー。

ボーカル伴都美子、ギター大渡亮の2人組。1999年にデビューし、「深い森」（アニメ「犬夜叉」エンディングテーマ）などヒットを連発した。2005年に解散し、08年に再結成。伴は「ソロになって、Do Asのすごさを再認識し、なくしちゃいけないと覚悟を決めた」。大渡は「ファンの熱烈な歓迎ぶりが忘れられない」と振り返る。

配信動画「仮面ライダーアインズwithガールズリミックス」の主題歌「Red Re−born」など、アルバムには10曲を収録している。

熊本県出身の伴は、16年の熊本地震を機に「故郷を拠点に歌いたい」と熊本市へ移住。2児を育てている。「周囲の協力で伸び伸び育って」。感謝を込めて、バラード曲「願い」の詞を書いた。

〈優しい風が吹くこの街で 出会えた奇跡 未来（あした）を照らしますように〉

チケットは一般9000円、プレミアムグッズ付き11000円など。キョードー西日本＝（0570）092424。

（加茂川雅仁）