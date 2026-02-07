【大雪情報】8日は山沿いだけでなく平地でも大雪に…山沿いで最大70センチ、平地で最大50cmの降雪予想 新潟
日本付近は、8日は冬型の気圧配置が強まり、北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス39℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では、8日は山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所がある予想です。予想よりも寒気が強まった場合や、雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
■雪の予想
【24時間予想最大降雪量(～8日午後6時)】
下越 平地 30センチ
山沿い 50センチ
中越 平地 50センチ
山沿い 70センチ
上越 平地 50センチ
山沿い 70センチ
佐渡 15センチ
■気象台の呼びかけ
下越では8日朝から夕方にかけて、中越、上越では8日未明から夕方にかけて大雪による交通の乱れに注意・警戒してください。また、新潟県では、電線や樹木などへの着雪、なだれ、路面の凍結、水道管の凍結にも注意してください。