【ニューヨーク＝木瀬武】６日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）は初めて５万ドルを突破した。

終値は前日比１２０６・９５ドル高の５万１１５・６７ドルだった。前日までハイテク株が相場の重しになってきたが、買い戻しの動きが出た。２０２４年５月に４万ドル台をつけてから１年９か月で１万ドル上昇した。

米ＩＴ大手が人工知能（ＡＩ）関連投資の拡充を相次いで表明したのを受け、受注増につながるとの見方からエヌビディアなどの株価が大きく上昇した。トランプ米政権の高関税政策で先行きが心配された米経済は堅調に推移しており、金融や小売りなどの景気関連銘柄も買われている。

市場では過熱するＡＩ関連投資への警戒感もくすぶる。半導体やデータセンターなどに２０００億ドル（約３１兆円）を投じる計画を５日発表したアマゾン・ドット・コムの株価は５％超下げた。マイクロソフトも年初来で約２割下げている。

投資家の軸足が、これまで株価上昇を支えてきたハイテク株から金融や製造業などに移っているとの見方がある。米金融大手シティグループの株式取引の責任者スチュアート・カイザー氏は「好調な米経済を背景に、景気に敏感な銘柄が多いダウ平均に投資家が流れている」と分析する。