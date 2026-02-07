プロレス界の“太陽神“Ｓａｒｅｅｅが６日、デビュー１５周年記念大会へ中学生レスラーに電撃オファーした。

Ｓａｒｅｅｅはこの日、ＬＬＰＷーＸの神取忍とＴ―ＨＥＡＲＴＳの堀田祐美子から若手選手の練習を見て欲しいと要望され都内のＬＬＰＷーＸ道場を訪れた。

道場には神取と井上貴子、堀田が滞在。練習では、同団体の里奈と昨年１２月にデビューした中学生レスラーで１４歳の藤原あむ、Ｔ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミク、ゼロワン練習生の堀このみが汗を流していた。

Ｓａｒｅｅｅが４人に言葉をかけると叶と藤原がスパーリング。熱のこもったエルボー合戦を展開した藤原にＳａｒｅｅｅは「すごいね！中学生でしょ？」と驚嘆。見守った神取に「ちょっとびっくりしちゃって。こんな中学生がいるんだな、と。恐ろしいですね。ぜひ練習とか一緒にしたいなと思いました」と今後の指導に意欲を伝えた。一方でこれまで対戦経験のある里奈へ「もっともっと前に出てきたらいい」と発奮を促した。

練習後にＳａｒｅｅｅは取材に応じ「若い選手たち、めちゃくちゃ頑張っているし、ちょっとしか見てないですけど、私もすごく刺激になったし、練習も一緒にやりたいなと思ったし私の伝えられること伝えたい。心動かされた」と明かした。そして藤原について「初めて見たんですけど、あんな中学生いるんだ…恐ろしいですよね。めちゃくちゃ気になりました」と改めて驚きを表し「私も中３の時に練習生になってデビューしたんですけど、こんなにできなかったし、ちょっと気になります。いい選手を見つけましたんで来てよかったなって思いました」と興味をふくらませた。

囲み取材が終わると、Ｓａｒｅｅｅは、神取と井上貴子、堀田の下へ行き、感謝を伝えると「中学生が気になって、３月２２日、１５周年の大会が横浜武道館であるんですけど、２人の選手をオファーさせていただきたいんですけど、どうでしょうか？」と藤原と里奈へ電撃オファーした。」

これに神取は、「えっ！」と一瞬驚き「いやぁ…でも…いいの？」と問いかけると、Ｓａｒｅｅｅは「これはみんなびっくりするんじゃないかなと思って」と熱望すると、神取は「ウチとしても表舞台に出させてもらうのはすごいチャンスだし、そうやって言ってくれるのありがたい」と伝えると、井上が「いいと思う」と受諾し神取も「よろしくお願いします」と同意。これを受けＳａｒｅｅｅは、リング上にいた里奈と藤原へ「横浜武道館、出てください」と正式にオファーし２人と握手をかわした。

３・２２へＳａｒｅｅｅ―ＩＳＭの輪が広がってきた。