UHA味覚糖が発売している人気のグミキャンディー「ココロ」にパッケージがそっくりのハンドクリームが販売されている。UHA味覚糖と化粧品メーカー・粧美堂が共同開発した「コロロうるおいハンドクリーム」である。

粧美堂が1月26日、公式HPで「お子さまが誤って口にされることのないよう、保護者の方による商品保管場所のより一層の適切な管理をお願いいたします」との注意喚起のメッセージを発表したところ、SNSで拡散され、子どもによる誤飲・誤食のおそれを指摘し批判するポストが相次いだ。

しかし他方で、グミは菓子、ハンドクリームは化粧品であり性状が大きく異なること、「ハンドクリーム」と明記され「食べられません」との注意書きもあることなどから、問題ないとの見解も見られる。

なお、現状、誤飲・誤食の事例は確認されていない。メーカーは注意喚起にとどめ、販売中止や回収に至っていない。

実際のところ、仮に子どもがハンドクリームをグミと誤って摂取し、健康被害が生じた場合、メーカー側はどのような法的責任を負うことになるのか。損害賠償事件の対応が多い荒川香遥弁護士（弁護士法人ダーウィン法律事務所代表）に話を聞いた。

「パッケージがそっくり」なだけではメーカーの責任は問えない

子どもが化粧品を誤飲・誤食して健康被害が生じ、治療費等を支払った場合、一般論として、メーカー側に過失が認められれば、メーカーは不法行為として損害賠償責任を負うことが考えられる（民法709条）。

しかし、荒川弁護士は、今回のケースでは、メーカーの過失を問うことは難しいと指摘する。

荒川弁護士：「過失とは、実際に生じた結果について、事前に予見できることを前提に、これを回避する義務に違反することをさします。

しかし、本件のメーカーには、子どもが誤飲・誤食して健康を害する結果の予見義務違反、回避義務違反は認められにくいと考えざるを得ません。

本件では、たしかにハンドクリームのパッケージがグミとよく似ているし、グミのイラストも描かれています。しかし、それだけで、結果予見・回避義務違反があるということはできません。主な理由は3つ挙げられます。

第一に、そもそもハンドクリームとグミとを誤認混同する蓋然性が低いことが挙げられます。販売されている店も売り場も異なります。しかも、グミは固形、ハンドクリームはクリーム状と、形状からして異なります。

第二に、ハンドクリームのパッケージには、食べてはならない旨が目につく箇所にはっきりと記載されています。『ハンドクリーム』『食べられません』に加え、英語で『HAND CREAM』『DO NOT EAT』との記載までなされています。文字が読めるならば、食べてはならないことは一見してわかるはずです。

第三に、仮に間違えてハンドクリームを口にしても、味に違和感を覚えて吐き出すのが通常です。なお、その場合にはそもそも治療費等の損害が発生しません」

字が読めない幼児の場合は「親の落ち度」が問題に

とはいえ、字がまったく読めない幼児の場合、違和感を覚えたとしても食べてしまう可能性は完全には否定できないだろう。メーカーの過失が認められる可能性は、理屈の上ではゼロとまでは断言できないのではないか。

荒川弁護士：「そのように考える余地はあるかもしれません。しかし、仮にそうだとしても、幼児が口にして事故が起きた場合、親などの保護者による物の管理が杜撰だった可能性が高いといわざるを得ません。

私にも子どもがいるので痛感していますが、幼児はなんでも口にしようとします。なので、子どもが幼い頃は、少しでも子どもの口に入れたくないものは、絶対に子どもの手が届かない場所に置くことを徹底していました。ハンドクリームはその最たるものです。

親がそれを怠った場合、メーカーの過失行為との相当因果関係がないとして不法行為責任が否定される可能性が考えられます。

あるいは、仮に不法行為責任が認められたとしても、親の側にも落ち度があったとして、過失相殺（民法722条2項）が認められる可能性も考えられます。

いずれにしても、メーカーの法的責任を追及することは非常に難しいといわざるを得ません」

このように、損害賠償責任についての法律の枠組みはかなりクールである。今回のケースにおいて、たしかに、両者のパッケージがそっくりで紛らわしいことは否定できない。しかし、そのことだけをもって非難に値するかは別の問題である。

あくまでも、現実的なケースを想定し、そこで生じ得る問題の解決に必要なものは何なのか、具体的に考える必要があるといえる。その視点が欠けていれば、単なる「批判のための批判」「根拠のない“お気持ち”の表明」にすぎなくなってしまう可能性があることに注意しなければならないだろう。