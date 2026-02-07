スイーツジャーナリスト推薦『2026バレンタインスイーツ3選』話題作から老舗まで！

2026年バレンタイン！プロ推薦の話題作から老舗まで厳選3選

バレンタインはもうすぐそこ！

そこで、フード／スイーツジャーナリストの中田ぷうさんと平岩理緒さんに、今注目したい最新スイーツから長く愛されてきた老舗の味まで、バレンタインにぴったりの商品をセレクトしていただきました。

和と洋の発想が光る話題作、フルーツ×チョコの新感覚スイーツ、職人技が光る焼き菓子まで。ギフトにも自分へのごほうびにも選びたくなる、とっておきの3品です。

乃し梅チョコ『玉響（たまゆら）』｜乃し梅本舗 佐藤屋

乃し梅本舗 佐藤屋

「乃し梅チョコ『玉響（たまゆら）』」

6個入り 1620円

賞味期限／常温保存で10日間

注文／インターネット https://satoya-matsubei.shop-pro.jp

和の伝統の味「梅」とチョコが組み合わさったその斬新さと新体験のおいしさが評判！

完熟梅の銘菓『乃し梅』をはじめとする伝統菓子を作る山形県・佐藤屋八代目が考案し、話題の代表作に。和菓子の技法を用い、白あんと寒天でチョコレートと生クリームをつないで和の生チョコを作り、そこに伝統の乃し梅をのせた、新感覚の和菓子チョコレートです 平岩理緒さん

メリメロアンブーシェ｜メレ・ド・ショコラ

メレ・ド・ショコラ

「メリメロアンブーシェ」

155g（ストロベリー、メロン、マンゴー、キウィ、マンダリン入り）3240円

賞味期限／発送日から冷暗所で1カ月以上

注文／インターネット https://www.meledechocolat.net

チョコスイーツの新しい形。厳選されたフルーツの甘酸っぱさとしみ込みチョコレートのバランスが最強で手が止まらない！

フリーズドライフルーツにホワイトチョコをたっぷりしみ込ませていて、これまでになかった最新スイーツだと思います。フルーツ×ミルキーな味の組み合わせが好きな人にはたまらないはず。チョコだけだと食べているうちに重くなってきますが、フルーツと合わせているので〈さわやかに〉食べられるのが好きです 中田ぷうさん

バウムクーヘンショコラハード｜カカオ菓子 suminoza

カカオ菓子suminoza

「バウムクーヘンショコラハード」

1620円

賞味期限／発送日から常温で10日間

注文／インターネット https://suminoza.com/

カカオとチョコレートに特化した焼き菓子専門店が作り出すこだわりの「手しごと」を感じる話題作！

生地と表面のチョコレートグラスは『nel CRAFT CHOCOLATE TOKYO』製のベトナムカカオを使用したクラフトチョコレート。ココアパウダーではなく、チョコのみで調整するには技術が必要で、村田シェフが試行錯誤を重ねて2025年8月に販売を開始した話題作です。チョコレートの糖衣をかけて再び焼くことで、表面はカリッ、サクッ、生地はしっとり食感を楽しめます 平岩理緒さん

ひと口で心に残る、とびきりのスイーツたち。お取り寄せもできるので、ぜひチェックしてみて！

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）

推薦してくれたのは……

中田ぷうさん

フードジャーナリスト、お菓子缶研究家。お菓子缶を偏愛すること50 年。『素晴らしきレトロケーキの世界』 （光文社）を出版予定。

平岩理緒さん

スイーツ情報サイト「幸せのケーキ共和国」を主宰するスイーツジャーナリスト。1カ月に試食するスイーツはなんと200種類以上！