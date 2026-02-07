【初心者脱却】左指3本がスイングの命？ヘッドに力を100％伝えるグリップの握り方とは？【ゴルフ 当たる！ 飛ばせる！ スイング解剖図鑑/奥嶋誠昭】

【指の動き】体でつくった力をヘッドに伝える

【部位】左小指側3本 【機能】クラブを固定する

力を入れても問題が出ない握り方を探す

クラブの動きがわかったところで、それをどうつくっていくのか。ここからは、クラブに近い部分から関節ごとに、動き方や動く部分についてＰＧＡツアープロの平均データを参考にしながら説明していきます。クラブと体の接点となっているのが、手です。接点という意味で、手の役割の第一は、クラブの動きが乱れないように、しっかりと支えることとなります。その役割を主に果たしているのが、左手の小指、薬指、中指です。

この３本指の指先（いわゆる腹と言われる部分）と手のひら（指の付け根）でグリップをはさんで固定します。手のひらをどの程度使うかは、人によって違います。手のひらの部分をほとんど使わないのがフィンガーグリップと呼ばれるスタイル。手のひらの部分を多めに使うのはパームグリップと呼ばれるスタイルになります。

指だけで固定するのは力が弱くて頼りないと感じるかもしれませんが、グリップエンドのテーパー（口径の広がり）を利用すると、それほど力は必要ではなくなります。どちらの持ち方でも、力が入ったときに指や手のひらを巻き込んでしまうと、フェースの向きが変わります。力を抜いて使うつもりでも、自然に力が入ることがあります。そうした場合に、フェースの向きに問題が出ない握り方や使い方を探す必要があると言えます。

フィンガーグリップとパームグリップ

【フィンガーグリップ】

指で握り、手のひらの部分をあまり使わないグリップ。腕とクラブの角度は比較的小さくなる。

【パームグリップ】

手のひらの部分を多く使って握るグリップ。腕とクラブの角度が広くなる傾向がある。

