『豊臣兄弟！』の“お知らせ”にネット悲鳴「めっちゃショック」「こればっかりは…」
NHKで放送中の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）が、第51回衆院選の開票速報に伴い、8日の放送を休止する。予定されていた第6話「兄弟の絆」は1週延期となり、15日にオンエアされる。
【写真】追加キャストも豪華！ 新たな相関図を公開
今回の休止は、同日に放送される『衆院選開票速報2026』への編成対応によるもの。国政選挙の開票日は速報性と解説が重視されるため、NHKを含む各局が特別番組体制を敷くのが通例となっている。
『豊臣兄弟！』の公式SNSは放送休止について、「《放送休止のお知らせ 2月8日(日)総合夜8時は『衆院選開票速報2026』を放送します。これに伴いこの日の『豊臣兄弟！』は、BSP4K午後0時15分、BS・BSP4K午後6時、総合夜8時のすべてで放送を休止します。どうぞご了承ください》」と告知した。地上波だけでなく、BSやBSP4Kを含む全放送枠が対象となる点もあわせて伝えている。
1週の空白が生じることで、物語の進行はいったん足踏み。視聴者からは「めっちゃショック」「毎週の楽しみが…」といった声のほか、「選挙特番で延期か」「こればっかりは仕方ない」「延期は残念だが、選挙の行方も大事」「15日の放送を楽しみに待つ」といった理解を示す意見もあった。
