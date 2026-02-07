この記事をまとめると ■トヨタが苗場スキー場にて「SNOW DRIVE 2026 IN NAEBA」を開催 ■申し込みをすることでGRヤリスやGRカローラを雪上で運転できる ■過去の名車や松任谷由実とコラボした車両を展示する予定だ

苗場でWRCの息吹を感じろ！

先日、スバルの4WD技術を思う存分体感できる、スキー場をステージに行われるゲレンデタクシーを紹介した。基本的にリフトに乗って、上からスキーやスノーボードで降りてきて楽しむゲレンデをクルマで駆け上がっていく姿はまさに非日常。

こんなイベントに誰でも参加できるのだから、人気にならない理由がない。実際、開催するや毎年大行列で整理券が即終了、列を作っても1時間待ちなんて当たり前という、まさに人気コンテンツだ。そんなゲレンデタクシーは2026年、スバルの聖地である群馬県はパルコール嬬恋リゾートにて、地元初開催となった（2月8日にて終了）。

さて、そんなゲレンデタクシーであるが、何もこれはスバルだけの特権ではない。そう、トヨタもである。どうしてもラリーと聞くとある程度の年齢層にとっては、スバルや三菱、ランチア、なかには日産なんかが浮かぶかもしれないが、トヨタもれっきとしたラリー屋。WRCではセリカでドライバーズタイトルも獲得している。

もちろん、ここ数年におけるTOYOTA GAZOO Racingも連戦連勝。2021年から2025年まで5年連続でマニュファクチャラーズタイトルを獲得しているほどだ。ラリーのトヨタといっても過言ではない。

さて、そんなトヨタでは、「SNOW DRIVE 2026 IN NAEBA」と称したイベントを、名前のとおり、新潟県の苗場スキー場にて開催する。苗場スキー場といえば、1980年代に巻き起こったスキーブームにおける中心地。当時はハイシーズン中に半端じゃない人を呼び寄せ、周辺にもリゾートマンションが建ち並んだ聖地のような場所だ。

このイベントで用意されるプログラムは「SNOW DRIVE EXPERIENCE」と「SNOW TAXI」のふたつ。順番に見ていこう。

まずひとつ目の「SNOW DRIVE EXPERIENCE」。ここではなんとなんと、トヨタが誇るハイパフォーマンスマシンのツートップ、GRヤリスとGRカローラを自らの手で運転できる。苗場スキー場の第5駐車場に特設コースを用意し、そこで伝家の宝刀、GR-FOURのパフォーマンスを、普段なかなか再現できない雪上という超低ミューの路面で、一般ユーザーが楽しめる絶好の機会だ。

ちなみにこのGR-FOUR、かつて筆者も雪上特設コースで乗ったことがあるのだが、運転が上手くなった気がするような姿勢制御をクルマ側で行ってくれる。GRヤリスもGRカローラもやや特殊なクルマだが、乗ったら最後、きっと欲しくなるだろう。

ふたつ目の「SNOW TAXI」では、こちらもGRヤリスとGRカローラを使って、第6駐車場の特設コースを、プロドライバーの運転のもと、トヨタのスポーツ4WDの技術を思う存分楽しめるプログラムとなっている。

雪道や雨の路面で滑りやすい場所で、クルマを安定させて走る4WDは世の中に数多くあるが、爆走といっても過言ではない領域で滑りやすい路面を自由自在に走る4WDはそう多くない。トヨタのGR-FOURであればそれが叶ってしまう。クルマ好きでも、その脅威的な性能に驚くだろう。

また、会場内ではトヨタのラリー神話を語る上で欠かせない往年の名車、セリカ（ST165）を展示するほか、苗場スキー場の恒例行事、松任谷由実によるスペシャルライブ、「SURF&SNOW in Naeba Vol.46」とコラボしたGRカローラも展示されるなど、苗場スキー場をトヨタが占拠。雪山がトヨタ一色に染まる期間だ。

「SNOW DRIVE EXPERIENCE」と「SNOW TAXI」は6号館1Fロビーの受付にて2/14（土）・2/15（日）・2/21（土）・2/22（日）にて受付。先着順となり参加費は無料だ。ただし、駐車場料金などは別途発生する。松任谷由実とコラボしたGRカローラは2/13（金）〜2/22（日）の期間、Alpin Hütte Naebaにて展示される。

日本が誇る最高峰の4WD技術を間近で感じられるチャンスだ。読者諸君はスバル、トヨタ、どっちを選ぶ？