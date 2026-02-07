女優の浜辺美波が６日放送のＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」に出演。変装せずに買い物に行ったところ、そのビルの全スタッフが殺到する騒動となったことが明かされた。

ＭＣのＫｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２・藤ケ谷太輔は事前に浜辺と仲のいいスタッフを取材。４年ほど運転手を務めているドライバーとは車内でしょっちゅう会話しているといい「めちゃくちゃ面白い」と浜辺。浜辺が提案して、ドライバーの服を買いに行こうとみんなで買い物に出かけたというエピソードを藤ケ谷が紹介。「ドライバーさんは『ありがたいですけど、いらっしゃるならマスクをしてくださいね」と目立たないようマスクで変装するように頼まれたと説明。続けて「『私は気づかれないから大丈夫』って言ったけど、そのビルの全部のスタッフが来たらしいですね、見に」と正体がバレて、ビル中のスタッフが浜辺見たさに殺到したと明かした。

「自覚しろ！」とツッコむＭＣの笑福亭鶴瓶に、浜辺は「本当に普段はバレないので…、その日も油断してて。結構、はしゃいじゃって、初めて行くお店だったから。楽しいから『これ合いますか？』『これどうですか？』とか。ちょっと迷惑にならない範囲でやってたら、お会計の時に（レジに）５人ぐらいいらっしゃいました。『めっちゃいるなあ』と思って…」と苦笑いで振り返っていた。