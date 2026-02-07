ミラノ・コルティナ五輪が開幕

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。各放送局もこぞって特集していたが、中継を伝えた豪華なキャスター・解説陣が話題になっている。

日本テレビ系は午前8時25分から開会式のハイライトを放送。メインキャスターを務めるトリノ五輪フィギュアスケート女子シングル金メダルの荒川静香さん、平昌五輪マススタート金メダリストでスピードスケート解説の高木菜那さん、スペシャルキャスターの櫻井翔さんの3人が挨拶して、中継に入った。

五輪開幕を彩る豪華な3人はネット上で話題に。視聴者から「水分量多くて目がきゅるきゅるキラキラしとる櫻井翔…朝から美しい」「櫻井翔さん記憶の中とビジュほぼ変わらないのすごいな」「ミラノの解説に荒川静香さんがいるのはこれ以上ない正解な感じ」「荒川さんが全然劣化しないどころか年々セレブ感マシマシですごい」「高木菜那ちゃん好きなんだよね」などの声が上がっている。



（THE ANSWER編集部）