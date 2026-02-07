LM.Cが2026年春、台湾公演を含む全12公演の全国ツアーを開催する。同ツアーのタイトルおよび最新アーティスト写真が公開となった。

ツアータイトルは＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞だ。“ZEN”とは坐禅を想起させる“禅”の精神性だけを指すものではなく、善(Good) / 全(All) / 然(Natural) / 漸(Gradual)といったそれぞれの意味を内包するもの。これまでの軌跡と、これからの進化を集約するキーワードとなる。

同時に公開された最新ビジュアルには、赤と紫の光が交錯する空間の中、静謐さと張り詰めた緊張感が同居する世界観が表現された。“静”の奥に潜む“動”、積み重ねてきた漸進の先にある今この瞬間のエネルギーなど、“ZEN”という概念が視覚的にも提示された。

＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞の日本公演チケット一般販売は2月7日10:00より。台湾公演チケット販売は同日13:00(日本時間)より。

■＜LM.C Club Circuit ’26 -ZEN-＞

3⽉15⽇(日) 千葉・柏 PALOOZA

open16:00 / start16:30

3⽉20⽇(金祝) 北海道・札幌 SPiCE

open16:00 / start16:30

3月21日(土) 北海道・札幌 SPiCE

open15:00 / start15:30

3月28日(土) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE

open18:00 / start19:00 ※現地時間

3月29日(日) 台湾・台北 THE WALL LIVE HOUSE

open17:00 / start18:00 ※現地時間

4⽉07⽇(火) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3

open18:00 / start18:30

4⽉11⽇(土) 福岡・DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

4⽉12⽇(日) 大阪・ESAKA MUSE

open15:30 / start16:00

4⽉14⽇(火) 愛知・名古屋 Electric Lady Land

open17:30 / start18:00

4月22日(水) 神奈川・横浜 ReNY beta

open18:00 / start18:30

4⽉25⽇(土) 東京・代官山 UNIT

open16:00 / start16:30

4⽉26⽇(日) 長野・CLUB JUNK BOX

open15:30 / start16:00

▼チケット

・スタンディング ￥8,800(税込)

※DRINK代別 / 5歳未満入場不可

一般販売：2月7日(土)10:00〜

URL：https://bio.to/LM.CTOUR2026

【会場販売のみチケット】※前売りはございません

・KIDS チケット(5歳〜12歳まで対象)：\2,200(税込)

・BOYS&GIRLS チケット(13歳〜18歳まで対象)：\4,400(税込)

【台湾公演】

チケットサイト：https://emergelivehouse2.kktix.cc/events/0e86337f

詳細：https://www.lovely-mocochang.com/information/2026/02/lmc-tour-2026-TAIPEI.php

■ツーマン＜SPECIAL VERSUS LIVE「CONTACT」KIRITO vs LM.C＞

4月4日(土) 東京・Kanadevia Hall (TOKYO DOME CITY HALL)

open16:30 / start17:30

出演：KIRITO / LM.C