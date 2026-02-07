イオンレイクタウンmoriで、タレント・モデルのユージをゲストに迎えたトークセッション「Smile&Safety！ユージと語る交通安全対策」が、2026年2月8日(日)に開催されます。

生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」をテーマに、埼玉大学准教授の小嶋文氏とユージ氏が登壇します。

イオンレイクタウンmori「Smile&Safety！ユージと語る交通安全対策」

開催日時: 2026年2月8日(日) 13:30〜14:00（予定）

会場: イオンレイクタウンmori 木の広場（埼玉県越谷市レイクタウン3丁目1番地1）

出演者: 小嶋文（埼玉大学准教授）、ユージ（タレント・モデル）

参加費: 無料（事前申込不要）

このトークセッションでは、私たちの身近にある生活道路における交通安全対策「ゾーン30プラス」について語られます。

小嶋文准教授とユージ氏が、交通安全の重要性や具体的な取り組みについて解説します。

来場者多数の場合は観覧できない場合があります。

パネル展も同時開催

同日10:00〜20:30には、同じ木の広場で「ゾーン30プラス」に関するパネル展が開催されます。

トークセッションと合わせて、交通安全について学べる機会となっています。

「ゾーン30プラス」とは

「ゾーン30プラス」は、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間を整備する取り組みです。

車両の最高速度を30km/hに区域規制する「ゾーン30」と、ハンプ等の物理的デバイスを適切に組み合わせることで、交通安全の向上を図ります。

道路管理者と警察が連携しながら整備を進めています。

タレントのユージ氏と交通安全の専門家が語るこのイベントは、親子で交通安全について考える良い機会です。

パネル展も含め、生活道路の安全について学べる内容となっています。

来場者多数の場合は観覧できない可能性があるため、早めの来場が推奨されます。

よくある質問

Q. トークセッションの参加には予約が必要ですか？

A. 事前申込不要で、無料で参加できます。

Q. パネル展の開催時間は？

A. 2026年2月8日(日)10:00〜20:30に開催されます。

Q. 「ゾーン30プラス」とは何ですか？

A. 生活道路で車両速度を30km/hに規制し、ハンプ等の物理的デバイスと組み合わせて交通安全を向上させる取り組みです。

