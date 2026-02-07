UHA味覚糖が手掛けるショコラトリー「キャギ ド レーブ」は、あじかんが開発した焙煎ごぼうのチョコレート風菓子「GOVOCE（ゴボーチェ）」を使用した新商品「おさつロシェ ゴボーチェ」を、2026年2月2日より本店にて数量限定で発売します。

人気商品「おさつどきっ」の製造工程で生まれた割れ欠け部分を活用し、ヴァローナ社の高品質ミルクチョコレートと焙煎ごぼうの「GOVOCE」を組み合わせた、ザクザク食感の新感覚スイーツです。

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」

発売日：2026年2月2日〜なくなり次第終了

価格：216円（税込）

販売場所：キャギ ド レーブ 本店（大阪市中央区神崎町4-12）

限定数量：600本

この商品は、フランスのチョコレートメーカー ヴァローナ社の高品質なミルクチョコレートに、あじかんが開発したごぼうから生まれたチョコレート風菓子「GOVOCE」をミックスしたスナック菓子です。

ナチュラルなさつまいものスナックに、ゴボーチェならではの香ばしさと奥行きのある風味が重なり合う新しい味わいが楽しめます。

おさつロシェ

「おさつロシェ」は、UHA味覚糖の人気商品「おさつどきっ」を製造する過程で、サイズや形の理由によりはじかれてしまった割れ欠け部分を廃棄せず活用し、チョコレートと組み合わせて生まれた商品です。

素材を無駄にしない発想から生まれた同商品は、ザクザクの絶妙な新感覚が楽しめるキャギ ド レーブの人気商品として親しまれています。

薄いフレークのような欠片が重なり、表面にはチョコレートの光沢と凹凸が見える、割れたピースが集まったような不揃いの形状が特徴的です。

GOVOCE（ゴボーチェ）

GOVOCE（ゴボーチェ）に関する情報も押さえておきたいポイントです。

「GOVOCE」は、ごぼう（GOBOU）とドルチェ（DOLCE）、声（VOCE）を掛け合わせた新感覚スイーツです。

独自開発した素材「MelBurd（メルバード）」を使用することで、カカオを一切使用していないにも関わらず、まるでチョコレートのような滑らかな口どけと濃厚な風味を実現しました。

水溶性と不溶性の食物繊維をバランス良く含み、ポリフェノールも含有しています。

ノンカフェインのため、就寝前のリラックスタイムや、妊娠中・授乳中の方、カフェインを控えたい方にも最適です。

2025年11月には、お子様でも食べやすいマイルドな「GOVOCE ミルク」も登場しました。

技術力と社会性が評価されたGOVOCE

今回の取り組みは、あじかんが推進する「ごぼうプロジェクト」の一環として実現しました。

同プロジェクトは2023年より、ごぼうの価値・魅力を広げることを目的に活動しています。

2025年11月に実施したアメリカでの調査では、「GOVOCE」が味わいの面で高い評価を獲得しました。

香りは44.9％が「良い」、甘味は84.0％が「ちょうどよい」、くちどけは71.7％が「良い」と評価されています。

また、同年11月には、一般社団法人 短鎖脂肪酸普及協会が定める「短鎖マーク認定商品」に認定されるなど、健康・機能面においても評価を得ています。

さらに、カカオ豆の価格高騰や児童労働問題などを背景に世界的課題となっているカカオ代替原料の開発に対し、焙煎ごぼうという日本独自の素材と油脂結晶制御技術を組み合わせた点が高く評価され、日本食糧新聞社が主催する令和7年度「第39回 新技術・食品開発賞」を受賞しました。

こうした技術力・社会性・市場性を兼ね備えた素材としての評価を背景に、今回、UHA味覚糖が手がけるショコラトリーという感度の高い分野でのコラボレーションが実現しました。

チョコレートジャーナリスト 市川歩美さんのコメント

チョコレートジャーナリストの市川歩美さんは、以下のようにコメントしました。

あの「おさつどきっ」と「ゴボーチェ」が組み合わさると、こんなにおいしいとは。

想像を超えた完成度です。

ナチュラルなさつまいもとごぼうの風味がベストマッチ。

食物繊維が豊富なのもうれしいポイントです。

おいしいだけでなく、「おさつどきっ」の製造工程ではじかれる部分を無駄にしないこと、国産ごぼう農家を応援できること。

体にも、地球にも、心にもやさしい、新時代の野菜スイーツです。

ショコラトリー「キャギ ド レーブ」

店舗名：Cagi de reves（キャギ ド レーブ）

所在地：大阪市中央区神崎町4-12

営業時間：10:00〜19:00（土日祝11:00〜17:00）

「夢の扉を開く鍵」をコンセプトとした、UHA味覚糖が手掛ける本格的なチョコレート専門店です。

アイコンは「鍵」をモチーフにしたデザインのチョコレートで、2007年にオープンして以来、多くのチョコレートファンに愛され続けています。

落ち着いた照明の店内には、ガラスのショーケースが設置され、天井付近には幾何学的な装飾照明が配置されています。

おさつロシェの新感覚ザクザク食感に、焙煎ごぼうの香ばしさが加わった本商品は、素材を無駄にしない発想と日本独自の技術が生んだ新時代のスイーツです。

ノンカフェインで食物繊維が豊富なため、健康志向の方や、就寝前のリラックスタイムにも適しています。

限定600本のため、気になる方は早めのチェックが推奨されます。

キャギ ド レーブ「おさつロシェ ゴボーチェ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 発売日はいつですか？

2026年2月2日から、なくなり次第終了となります。

Q. どこで購入できますか？

キャギ ド レーブ 本店（大阪市中央区神崎町4-12）のみで販売されます。

Q. 価格はいくらですか？

216円（税込）です。

Q. 限定数量はありますか？

600本限定での販売です。

Q. カフェインは含まれていますか？

「GOVOCE」はノンカフェインのため、カフェインを控えたい方にも適しています。

