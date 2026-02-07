ライフエンターテイメントは、希望の条件やエリアでセラピストを即時検索・予約できる出張マッサージアプリ「PrimeGo（プライムゴー）」を2026年2月1日に提供開始しました。

ライフエンターテイメント「PrimeGo」

提供開始日：2026年2月1日

対応OS：iOS、Android

利用料金：ダウンロード無料（施術料金はセラピストにより異なる）

テレワークの普及やライフスタイルの多様化により、場所や時間にとらわれないリラクゼーションの需要が高まっています。

しかし、従来のマッサージ店や出張サービスでは「予約が取りにくい」「料金体系が分かりにくい」「自分に合うセラピストが見つけにくい」といった課題がありました。

このアプリは「リラクゼーションをもっと身近に」をコンセプトに、ユーザーが自分の現在地や希望条件に合わせて最適なセラピストを簡単に見つけられるプラットフォームです。

スキマ時間の活用や、自宅・出張先でのリフレッシュを求める方々に、安心で手軽なリラクゼーション体験を提供します。

条件に合わせて料金やセラピストを手軽に比較

希望の予算や施術メニュー（もみほぐし、オイルトリートメント、タイ古式など）に合わせてセラピストを検索できます。

複数のセラピストを簡単に見比べることができるため、自分にぴったりのサービスを納得の価格で選べます。

「今すぐ」のニーズに応えるスキマ時間予約

当日予約はもちろん、早朝や深夜の施術にも対応しています。

テレワークの休憩時間や就寝前、家事の合間など、疲れを感じたその瞬間に、自分のスケジュールに合わせて気軽に予約を入れることが可能です。

現在地から近くのセラピストを即座に検索

位置情報を活用し、現在地周辺に対応可能なセラピストをすぐに検索できます。

自宅はもちろん、出張先のホテルや外出先など、不慣れな土地でも近くにいるセラピストをスムーズに呼ぶことができ、移動の手間なくリラクゼーションを受けられます。

このアプリを活用することで、自分の都合に合わせて最適なリラクゼーションサービスを見つけることができます。

場所や時間にとらわれることなく、疲れを感じたときにすぐ予約できる利便性が魅力です。

スキマ時間を有効に使い、日々の疲れをリフレッシュする新しい習慣として活用できます。

ライフエンターテイメント「PrimeGo」の紹介でした。

よくある質問

Q. PrimeGoはいつからダウンロードできますか？

2026年2月1日からiOS・Android両方でダウンロード可能です。

Q. アプリのダウンロードは無料ですか？

ダウンロードは無料です。施術料金はセラピストにより異なります。

Q. どのような施術メニューがありますか？

もみほぐし、オイルトリートメント、タイ古式などのメニューから選べます。

Q. 当日予約はできますか？

当日予約も可能です。早朝や深夜の施術にも対応しています。

Q. 出張先でも利用できますか？

位置情報を活用して現在地周辺のセラピストを検索できるため、ホテルや外出先でも利用できます。

