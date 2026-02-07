韓国発のアスレジャーブランド「XEXYMIX（ゼクシィミックス）」は、人気急上昇中のオールラウンダータレント・DEX（デックス）を新グローバルアンバサダーとして起用しました。

日本では2026年2月初旬頃より、公式サイトおよびInstagramにてビジュアルが公開されます。

XEXYMIX 新グローバルアンバサダー「DEX」

ビジュアル公開：2026年2月初旬頃

公開媒体：公式サイト・Instagram（@xexymix_jp）

XEXYMIXが目指す「ハイテックパフォーマンスウェア（機能性とアクティブさを備えたパフォーマンスウェア）」のイメージに、DEXの健康的なエネルギーと圧倒的なフィジカルが合致し、グローバルアンバサダーとして抜擢されました。

特に人気の恋愛リアリティ番組や演技など、多方面で活躍するオールラウンダータレントとしての活動が、XEXYMIXのアイデンティティである「進み続ける成長」を表現しています。

トレンド感とスポーティな雰囲気が際立つDEXの姿を通して、XEXYMIXが展開するウェアの機能性やデザイン性、アクティブさを発信していきます。

DEX（デックス）プロフィール

韓国を中心に活躍しているタレント。

Netflixオリジナル「脱出おひとり島」に出演し人気を集め、現在は様々なバラエティ番組で活躍しています。

Instagram：@dex_xeb

XEXYMIX（ゼクシィミックス）

「今日も、いい感じ。」をコンセプトに、自分らしい心地よさに寄り添う韓国発のアスレジャーブランド。

洗練されたデザインと高い機能性を兼ね備え、ピラティスやフィットネスはもちろん、デイリーシーンまで幅広く活躍するスタイルを展開しています。

Instagram：@xexymix_jp

健康的でエネルギッシュなDEXのビジュアルを通じて、XEXYMIXのウェアが持つ機能性とスタイリッシュさが、より多くの人に伝わります。

アクティブなライフスタイルを楽しむ全ての人に、新しいインスピレーションを届けるアンバサダー就任です。

DEXとXEXYMIXが発信する、機能性とファッション性を兼ね備えたアスレジャースタイルに注目が集まります。

XEXYMIX 新グローバルアンバサダー「DEX」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 健康的なエネルギーと圧倒的フィジカルで魅力を発信！XEXYMIX 新グローバルアンバサダーにDEX就任 appeared first on Dtimes.