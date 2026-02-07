全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会は、2026年2月8日投票日の衆議院議員選挙において、投票した方に特典を提供するイベント「センキョ割＠衆院選2026」を開催します。

投票済証明書を提示すると全国3,000店舗以上で割引サービスが受けられる、選挙の社会参加意識向上を目的としたイベントです。

全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」

開催期間：2026年2月8日（日）〜2月22日（日）

投票日：2026年2月8日（日）

参加店舗数：全国3,000店舗強（見込み）

公式サイト：https://senkyowari.com

「センキョ割」は、投票した後に投票済証明書（または投票所の看板を撮影したもの）を参加店舗で提示すると、割引などの特典が受けられる期間限定イベントです。

2012年の4店舗からスタートし、年々参加企業・店舗は増加しています。

今回の「センキョ割＠衆院選2026」では、過去最多となる全国3,000店舗強の参加が見込まれています。

公職選挙法を遵守し、中立性を維持しながら、選挙のネガティブなイメージを改善し、前向きな国民文化として定着させることを目的としています。

特定の候補者や政党支持につながる行為は禁止され、節度あるサービス提供が徹底されています。

イベント概要

イベントの利用方法は以下の通りです。

1. 選挙に行く（18歳未満はアプリで模擬投票）

2. 投票済証明書をもらう、または投票所看板の写真を撮る

3. 各協力店舗で投票済証明書、看板写真、またはアプリ投票証明書を提示

4. 各店舗指定の割引サービスを受ける

期日前投票や区間外投票所での投票もサービス適用可能です。

一部地域や店舗によりサービス期間が異なり、証明書のみ可の店舗や、アプリ投票証明画面が不可の店舗もあります。

参加企業

ヴィッセル神戸、Yahoo!ショッピング、一風堂、猿田彦珈琲、ノジマ、かっぱ寿司など、多様な業界から協力を得ています。

対象店舗は公式サイト内の衆院選2026特設サイトに登録されている店舗となります。

主権者教育としての導入

全国の高校や大学などの学校機関で、主権者教育として本格的に導入されています。

関東学院六浦高校、練馬工業高校、藤村女子高校、杏林大学、宮城大学、森村学園、佐久長聖、土佐塾高校、仙台二高、仙台白百合など、現時点で40校強が参加しています。

生徒や学生が地域店舗へ直接訪問してヒアリングしながら店舗を確保し、模擬投票アプリを通じて18歳未満も社会参画を体験します。

PRアワードグランプリ2013年ソーシャルコミュニケーション部門最優秀賞を受賞し、社会科の教科書にも掲載されています。

センキョ割参加店舗マップアプリ

アイラボとの協力のもと、全国のセンキョ割参加店舗をマップ上で確認可能なアプリがリリースされます。

昨年の参院選に続く提供で、利便性が向上します。

「センキョ割」は、投票をきっかけとした地域活性化と社会参加意識向上の機会を提供するイベントです。

全国3,000店舗以上で特典が受けられることで、選挙への関心を高め、投票行動を促進します。

主権者教育としての導入も進んでおり、若年層の政治参加を後押しする取り組みとして注目されています。

全国センキョ割学生実施委員会・選挙割協会「センキョ割＠衆院選2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. イベントの開催期間はいつですか。

2026年2月8日（日）から2月22日（日）までです。ただし、一部地域や店舗により期間が異なる場合があります。

Q. どこで特典が受けられますか。

公式サイト（https://senkyowari.com）内の衆院選2026特設サイトに登録されている全国3,000店舗強で受けられます。

Q. 18歳未満も参加できますか。

はい、18歳未満は模擬投票アプリ（https://www.mogitohyo.jp/）で投票し、アプリの投票証明書画面を提示することで参加できます。

Q. 期日前投票でもサービスを受けられますか。

はい、期日前投票や区間外投票所での投票もサービス適用可能です。

Q. どのような企業が参加していますか。

ヴィッセル神戸、Yahoo!ショッピング、一風堂、猿田彦珈琲、ノジマ、かっぱ寿司など、多様な業界の企業が参加しています。

