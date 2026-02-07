ロシアの首都モスクワで軍情報機関の幹部ウラジミール・アレクセイエフ中将を狙った銃撃暗殺未遂事件が発生した。

6日（現地時間）のロシア連邦捜査委員会と現地メディアによると、モスクワ北西部のアパート付近で身元不明の人物がアレクセイエフ中将に向けて銃撃を数回加えて逃走した。

ロシア連邦軍参謀本部情報総局（GRU）第1副局長であり総参謀部副局長を務めるアレクセイエフ中将は事件の直後、病院に搬送されて治療を受けている。当局は殺人未遂および不法武器取引の疑いで容疑者を追跡している。

アレクセイエフ中将はロシア軍の情報作戦を陣頭指揮してきた実権者として知られている。

アレクセイエフ中将は2023年、ワグネルグループの創設者エフゲニー・プリゴジンが武装反乱を起こした際に交渉を担当し、過去のシリア内戦介入当時にも諜報作戦を主導した。

特に2018年に英国で発生した二重スパイ、セルゲイ・スクリパリ毒殺当時も事件の背後と見なされ、英国の制裁リストに載った。

今回の事件はウクライナ終戦を議論するためロシアとウクライナ、米国の代表団がアラブ首長国連邦（UAE）で会談を終えた翌日に発生した。

捜査当局はまだ具体的な攻撃の背後を明らかにしていない。ただ、2022年のウクライナ侵攻以降、ロシア内で軍幹部を狙ったテロが頻繁に発生していて、ウクライナ側と関連がある事件と疑っている。昨年4月にはヤロスラブ・モスカリク中将が車の爆発で死亡した。

12月にはイゴール・キリロフ司令官とファニル・サルヴァロフ局長がそれぞれスクーターおよび車爆弾テロで命を失うなど軍首脳部に対するテロと脅威が強まる様相だ。