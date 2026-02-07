建設機械アタッチメントメーカーのタグチ工業が、新CM『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』を2026年2月3日から放映開始します。

前作『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』とともに、全国（BSテレ東）でオンエアされます。

タグチ工業『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』

放映開始日：2026年2月3日（火）

放映エリア：全国（BSテレ東）

CM尺：15秒（クサカルゴン）、30秒（タケカルゴン）

岡山・高松エリア＆山陰エリアでローカルCMとして放映中の「クサカルゴン」CMに、第二弾が誕生しました。

地元・岡山では子どもたちが歌いながら登校しているという目撃情報もあるほど、話題となっています。

『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』

のどかな田園風景の中、堤防上で2台の油圧ショベルが法面の草を刈り取る様子が映し出されます。

思わず口ずさみたくなる旋律に乗せて、「クサカルゴン」の草刈り性能が紹介されています。

YouTube URL：https://youtu.be/gxjYsaawInQ

『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』

今回登場するアタッチメントは「タケカルゴン」です。

のどかな風景で草刈りをするクサカルゴンとは対照的に、タケカルゴンは背の高い竹をバッタバッタとなぎ倒します。

大きくて太い手ごわそうな木もタケカルゴンなら楽々、木っ端みじんに破砕します。

「クサカルゴン」CMと同様、あの旋律が流れます。

YouTube URL：https://youtu.be/kKRO8_8Hd4g

林業用マルチャー「タケカルゴン」

竹林で建設機械のアーム先端に装着したアタッチメントが、竹を切り倒している様子です。

竹も草も1台で刈れる、国産マルチャーです。

竹、大径木、切り株までオールマイティに破砕できます。

リモコン操作可能なシャッターを搭載し、タフなブレードは4面使用が可能です。

NETIS登録商品「クサカルゴンシリーズ」の新製品として開発されました。

製品仕様：https://www.taguchi.co.jp/product/tk/

デモ動画：https://www.youtube.com/watch?v=j3XKSbucz1o

雑木＆草刈り機「クサカルゴン」

雑草から竹やぶ・雑木まで、スピーディーに刈り取る油圧ショベル用のアタッチメントです。

刈り込み角度を自由自在にできるチルト式を採用しており、法面や斜面でも刈り込みが可能です。

刈り取られた雑草は細かく刻まれているため、回収処理が不要（マルチング処理）です。

油圧ショベルのクラスが1.2t〜22tまで対応可能な、充実したクラス展開となっています。

NETIS登録商品です。

製品仕様：http://www.taguchi.co.jp/products/kusakaru-gon/

デモ動画：https://youtu.be/6RMy6KLc1J8

思わず口ずさんでしまうカラオケ風のCMソングで、建設機械アタッチメントの性能が印象的に紹介されています。

草刈りから竹刈りまで、幅広い用途に対応する製品ラインナップが揃っています。

前作『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』とともに、全国で放映されるCMです。

タグチ工業『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』の紹介でした。

よくある質問

Q. CMの放映開始日はいつですか？

2026年2月3日（火）から放映開始されます。

Q. どこで視聴できますか？

全国のBSテレ東で視聴できます。

Q. クサカルゴンとタケカルゴンの違いは何ですか？

クサカルゴンは雑草から竹やぶ・雑木まで刈り取る草刈り機です。タケカルゴンは竹、大径木、切り株までオールマイティに破砕できる林業用マルチャーです。

Q. YouTubeで視聴できますか？

はい、『クサカルゴンのゴンはロマン 篇』と『タケカルゴンのゴンも、やっぱりロマン 篇』の両方がYouTubeで公開されています。

