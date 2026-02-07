〈“難聴”は「しーんと静か」ではなく「うるさい」3つの理由 難病当事者が再発見した〈ベートーヴェンの手紙〉〉から続く

中原中也の詩にある「ゆあーん ゆよーん」という不思議な言葉。かつては「くだらない」と思った表現が、病床で大きな発見につながる――。『痛いところから見えるもの』が版を重ねる難病当事者の頭木弘樹さんが、文学の真価に迫る。

（本稿は、前掲書から一部抜粋したものです）

「なにがすごいのか、さっぱりわからない」

中原中也の生前に刊行された唯一の詩集『山羊の歌』に「サーカス」という詩がある。

次はその一節だ（『中原中也詩集』大岡昇平編 岩波文庫）。

〈 サーカス小屋は高い梁 そこに一つのブランコだ 見えるともないブランコだ 頭倒さに手を垂れて 汚れ木綿の屋蓋のもと ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん〉

最初にこの詩を知ったのは、学校の国語の教科書でだったか。ともかく病気になる前だ。「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」という表現がすごいと教師から習ったように思う。

なにがすごいのか、さっぱりわからなかった。ブランコなら、普通は「ぶらーん、ぶらーん」と表現するところを、「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」というのは、たしかに変わってはいるが、だからなんだというのだ。くだらない、と思った。これですごい詩なら、詩全体がくだらないのではないかと思ったほどだ。

ところが、病気になったあとに、病院のベッドでたまたま、またこの詩を読んだ。そして、今度はすっかり感心してしまった。なるほど、すごい。なんてすごいんだと、中原中也の他の詩もみんな読んでみようという気になった。

言葉でいい表すのは難しい「身体の痛み」

なぜかというと、たとえばこんな出来事があったからだ。

病院の6人部屋で、あるおじいさんが、「先生が「ここがズキズキするんですね」と言うから、つい「そうです」って言ってしまうんだけど、本当はズキズキという感じとはちがうんだよね」と言い出した。

「そりゃあ、ちゃんと言ったほうがいいよ、診断に関わるかもしれないから」と他の5人は言って、「本当はどういう痛みなの？」とそのおじいさんに聞いた。

ところが、おじいさん自身もうまく言えないのだ。「しくしくとか？」「ずーんとか？」「きりきりとか？」などと他の5人がいろいろに候補をあげてみるが、どれもちがうという。従来の表現にはおさまらないようだ。

自分の身体の痛みだから、もちろん感覚としてはよくわかっている。身をもって、いやというほどわかっている。しかし、それを言葉で説明するのは難しい。従来の表現にピタリとおさまる場合はいいのだが、そうでないと、言葉でいい表すのは難しい。新しい表現を生み出すしかないからだ。それこそ、詩人が新しい表現を生み出すために苦悶するようなことを、病人もやらなければならないのだ。

詩人でも難しいのだから、これはなかなか困難だ。そのときも、さんざん話し合ったが、けっきょく、これだ！ という表現にたどりつくことはできなかった。6人がかりでも無理だったのだ。

そういう経験をしたあとで、中原中也の「ゆあーん ゆよーん ゆやゆよん」を読むと、これはもう感心せざるをえない。「ぶらーん、ぶらーん」ではおさまりきらない感覚を、なんとか表そうとしているのだ。そのことに強く共感してしまう。

文学は究極的に実用的だ

このおじいさんに限らない。自分の感じている痛みや苦しみを、言葉でうまく説明できないということを、たいていの病人は経験している。私もそうだ。医師や看護師がいないときに、6人部屋でいちばん熱心に話し合っていたのは、自分たちの病状を医師にどう伝えるかということだった。

「どう痛いのか、言葉で説明してみろ」という、ごく当然に思われる要求は、じつは病人に「詩人になれ」と言っているようなもので、難題なのだ。

けっきょく、いい表現を思いつけなくて、従来の表現の中からいちばん近いものを選んで、それですませるしかないことが多い。しかし、このぴったりあてはまっていないという感じは、すごく気持ちがよくない。足に合わない靴をはいたままずっと歩かされたら、「ああ、足にフィットした靴をはきたい！」と思うだろう。病状の説明の場合は、命にかかわるかもしれないのだから、なおさらだ。

文学は実用的なものではないと思われがちだ。高校の現代文の授業が「論理国語」と「文学国語」に分かれたときも、「論理国語」では実用的な文章を学び、「文学国語」は文学を学ぶという説明がされていた。しかし、「論理国語」が言葉で説明できることをきちんと説明するものであり、「文学国語」が言葉では説明できないことをなんとか言葉で説明しようとするものだとしたら、前者も大切だが、後者も大切だ。後者も日常生活に欠かせない。たとえばビジネスでも、ある食品のセールスをするには、成分等の説明だけでなく、おいしさの説明も必要だろう。おいしさというのは、言葉にするのが難しい。その表現はまさに文学の領域だ。そんなふうに、言葉では説明できないことをなんとか言葉で説明しなければならないシーンは意外と多い。そして、病気をして、自分の病状を医師に説明しなければならないという状況は、これはもう命がかかっているのだから、究極的に実用的なシーンと言えるだろう。

ハムレットの思索やリア王の悲劇の表現は得意だが……

生きていくためには、文学の力がどうしたって必要なのだ。言葉で説明できることだけで暮らしていけるうちはいい。しかし、そうはいかないときがある。そういうときは、たいていピンチだ。文学は命綱だと思っている。

しかし、その文学でさえ、痛みについての表現が充実しているとは言えない。

〈 文学における病気の描写を妨げるのは、言葉の貧しさだ。英語は、ハムレットの思索やリア王の悲劇を表現できるものの、悪寒や頭痛を表現する言葉をもたない。 一方だけが発達してしまったのだ。 ヴァージニア・ウルフ『病むことについて』川本静子編訳 みすず書房〉

それでも、なんとか文学の中からいい表現を探し出し、並べて、さらに新しい表現を生み出すためのヒントにしたいというのが、本書で目指していることのひとつだ。

（頭木 弘樹／ライフスタイル出版）