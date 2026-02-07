渋谷発の「七宝麻辣湯」が名古屋に出店　東海エリア初上陸、組み合わせの自由度が楽しい！

久屋大通パークに2月27日開店

焼肉ライクなど外食事業などを手掛けるダイニングイノベーションは2026年2月27日、名古屋で「七宝麻辣湯（チーパオマーラータン）久屋大通パーク店」を開業する。七宝麻辣湯は2007年に東京・渋谷で創業した麻辣湯の専門店で、麻辣湯がブームになる以前から営業を続けて1月末現在で11都道府県に57店舗を運営。久屋大通パーク店は愛知県だけでなく東海地域への初出店となる。

店舗外観

七宝麻辣湯はシンガポールで麻辣湯を知った創業者が中国で200軒以上を食べ歩き、本場の味をもとに日常的に食べ続けられる味を追求してきたとのこと。スープは鶏や牛をベースとして白豆蒄や肉桂、花椒、羅漢果など薬膳の材料を30種類以上用いて店舗ごとに毎日炊いている。

そして6種類のスープに5種類の麺、50種類以上のトッピング、0から10まで11段階で選べる辛さと無数の組み合わせが可能なメニュー構成もファンを獲得しているポイント。名古屋のみで食べられる限定商品も予定しているという。

［店名］『七宝麻辣湯 久屋大通パーク店』

［住所］愛知県名古屋市中区錦3丁目15-14 RAYARD Hisaya-odori ParK 2F

［営業時間］11時〜23時（22:30LO）

［交通］市営地下鉄桜通線「久屋大通駅」徒歩1分／市営地下鉄東山線「栄」徒歩1分

※画像ギャラリーでは、カスタマイズのシステムや麻辣湯と魯肉飯の画像などもご覧いただけます

