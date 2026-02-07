「キレキレですね」「止まらない」日本人レフティがブンデス２部で２戦連発！ 正確な左足シュートに脚光「振り抜きがエグすぎるわ」
現地２月６日に開催されたブンデスリーガ２部の第21節で、三好康児を擁するボーフムが敵地で山田新が所属するプロイセン・ミュンスターと対戦。１−１のドローに終わった。
この一戦で２試合連続の先発入りを果たした三好は、前節のシャルケ戦（２−０）でゴールをマークしたなか、またも結果を残した。１点ビハインドで迎えた59分、ゴール前に走り込み、ペナルティエリア内で味方のヘディングパスに反応すると、そのまま正確な左足のシュートでネットを揺らし、同点ゴールを挙げた。
28歳の日本人レフティのリーグ戦２戦連続弾に、SNS上では、「ブンデスでもキレキレですね」「この勢いで昇格に向けて量産期待してます」「うまっ！！」「調子いいな」「止まらない」「左足の振り抜きがエグすぎるわ」といった声が上がっている。
チームに勝点１をもたらす活躍を見せた三好は、その後の62分に交代した。
なお、山田は84分から途中出場している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
