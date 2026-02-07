「雰囲気違って、一体誰？と」五輪メダリストの“最新ショット”にネット驚愕「印象違いすぎる」「激レアやん」【冬季五輪】
藤沢は競技者目線でわかりやすく冬季スポーツの魅力を伝えている（C）Getty Images
ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー日本女子、スマイルジャパンのNHK中継に登場したカーリング女子で18年平昌五輪で銅、22年北京五輪で銀メダリストと2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤沢五月の近影に注目が高まっている。
【写真】爽やかさは変わらず！ロコ・ソラーレ藤沢五月さんのテレビ出演時の近影
2月6日に行われたNHK中継に元スマイルジャパンの久保英恵さんとともにスタジオでゲスト出演。
ラベンダーカラーの薄紫のトップスに白のパンツを合わせた爽やかな衣装で登場。競技の時とはまた違った印象を感じさせた。
中継スタジオではGKの動きに注目、競技で使うスティックを実際に手にして紹介するなど、視聴者に向けて、分かりやすく説明を行っていた。
また藤沢は5日に放送されたNHKの「開幕直前スペシャル」の特番にも出演。こちらは白いトップスにやわらかなシフォンのスカートを合わせたフェミニンな姿で登場。髪も競技中とは違った、ふんわりカールしたヘアメイクで登場。今大会には競技者の目線を伝えるなど、再び活躍している。
2大会連続でメダルとお茶の間でも人気となっている藤沢の“新たな姿”にはネットも注目。ロコ・ソラーレの公式インスタグラムでは藤沢の五輪直前特番時の近影をアップ。フォロワーからはスマイルジャパンの中継を観たという声とともに「めっちゃかわいい」「印象変わって一体、誰？と」「激レアやん」「ずっと素敵です」「印象違いすぎる」など反響が拡がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。