「雰囲気違って、一体誰？と」五輪メダリストの“最新ショット”にネット驚愕「印象違いすぎる」「激レアやん」【冬季五輪】

藤沢は競技者目線でわかりやすく冬季スポーツの魅力を伝えている（C）Getty Images

ミラノ・コルティナ冬季五輪のアイスホッケー日本女子、スマイルジャパンのNHK中継に登場したカーリング女子で18年平昌五輪で銅、22年北京五輪で銀メダリストと2大会連続メダルを獲得したロコ・ソラーレの藤沢五月の近影に注目が高まっている。

【写真】爽やかさは変わらず！ロコ・ソラーレ藤沢五月さんのテレビ出演時の近影

2月6日に行われたNHK中継に元スマイルジャパンの久保英恵さんとともにスタジオでゲスト出演。

ラベンダーカラーの薄紫のトップスに白のパンツを合わせた爽やかな衣装で登場。競技の時とはまた違った印象を感じさせた。

中継スタジオではGKの動きに注目、競技で使うスティックを実際に手にして紹介するなど、視聴者に向けて、分かりやすく説明を行っていた。