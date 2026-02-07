1週間前に前十字靭帯を100％断裂も…アルペンスキー米代表41歳が見せた“異次元の復活劇”に世界衝撃「狂気の沙汰」【冬季五輪】

前十字靭帯断裂の大けがを克服し、五輪の舞台に立つボン(C)Getty Images

一体どうやって――。目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪において、ベテランスキーヤーの衝撃的な復活劇に世界が震撼している。

【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見る

現地時間2月6日、同五輪のアルペンスキーは参加選手による公式練習が行われ、アメリカ代表として自身5度目の五輪出場を目指すリンゼイ・ボンは1分40秒33でフィニッシュ。全体11位となった。

タイムこそやや伸び悩んだ印象だが、現在41歳の重鎮は、練習の舞台に立つこと自体が“奇跡”と言える。というのも、ボンは約1週間前にスイスのクラン＝モンタナで開催されたダウンヒル競技で、左膝の前十字靭帯を断裂。着地時に失敗してまさかの大けがを負っていたのである。

誰もがレジェンドの参戦を諦めたが、当人だけは違った。イタリア国内で「徹底した治療を受けた」というボンは、「膝の状態は安定していて、強くなっている。腫れてもいないし、サポーターのおかげで、日曜日の試合に出場できる自信があるし、私はチャンスを無駄にはしない」と断言。驚異的な回復力で五輪出場を決めた。

当然ながら公式練習で滑走すること自体が驚きで、世界に衝撃を生んでいる。