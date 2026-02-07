タレントのほしのあき（48）が、体のライン際立つ“バレリーナ風”のトレーニング姿を披露し、様々な反響が寄せられている。

【映像】ほしのあき、話題の誕生日ショット＆トレーニング中の姿

これまでにも美脚があらわになった白のワンピース姿や、雑誌撮影現場でのセクシーショットなど、抜群のスタイルをInstagramで披露している、ほしの。

48歳の誕生日を迎えた2025年3月14日の投稿では、バースデーケーキを前にほほえむ写真を公開しており、「可愛過ぎる48歳！」「こんなに可愛い48歳がいるわけない！異世界から来たのですか？」「まだ女子大生に見えます！」など驚きの反響が寄せられ、その変わらない美しさも話題になっている。

ほしのあき、“バレリーナ風”のトレーニング姿を披露

2026年2月5日は、「スタジオがバレンタイン仕様になっていて可愛かった〜。そんな可愛いスタジオでバレリーナ風レッスンをしてきたよ。手に力が入りすぎるし、上半身ブレるしで先生にダメ出しされまくりでした」と、ボディーメイクトレーナー・樫木裕実さん（62）のもと、体のラインが際立つウェア姿でトレーニングに励む動画を公開した。

この投稿にファンからは、「めっちゃ可愛い！」「貴重なレッスンのご様子を見せてくださりありがとうございます。あきさん、いつ拝見してもキュートですね〜」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）