ＴＢＳ美人アナの私服姿にフォロワーが沸いた。

７日までに自身のインスタグラムを更新し「ずーっと行きたかった場所に！」訪れた様子をアップしたのは、山形純菜アナウンサー（３１）。小田原にある観光スポット「漁港の駅」に来たという。「海鮮丼もソフトクリームも美味でした〜」と大満喫。「＃とと丸食堂 ＃海鮮丼 ＃小田原漁港ソフト ＃いちご ＃お出かけ」とハッシュタグをつけ、写真をアップした。

膝上２０センチはありそうな超ミニスカに、黒タイツ。テレビでは見せることのない、スタイル抜群の私服コーデに、フォロワーは「服装ギャップが凄（すご）い。可愛すぎる」「いや〜カワイイね」「女子大生ですね」「たまりません！」「いい写真ですね、テレビでは見れない表情」「ミニスカ似合ってる」「小田原に舞い降りた女神様。見かけたら思わず二度見しちゃう美しさであります」「テレビだとロンスカとナチュストしか履かないのでミニ丈に黒タイツのコーデが新鮮です」「モデルさんだよなぁ」「ミニスカお似合い最高」「黒タイツ凄くいい」「スタイル良いですね」とくぎ付けになった。