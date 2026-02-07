ハロー！プロジェクトの午（うま）年生まれインタビューは、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳの前田こころ（２３）が登場する。２０１８年のグループ結成から活動し「８年目になって、ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳとしても勝負の年になりそうです。年女として、みんなを引っ張っていくぞ！という気持ちでウマのように駆け抜けていきたい」と決意。黒帯２段の強い精神力を武器にかっこいいパフォーマンスを届けたいと意気込んでいる。

◇ ◇

メンバー全員が２０代と、ハロプロ内で平均年齢が最も高いグループの中で、ちょうど中堅に位置する。それでも「お姉さんたちに頼ることなく、グイグイ引っ張っていく気持ちで頑張ります！」と力強い。歌、ダンスのみならず寸劇もやる異色の９人の中でキレのある動きには定評がある。

昨年はＴｉｋＴｏｋショートドラマ「寄り道ドラマ」で熱演。新たな環境での挑戦に反響も多く「多くの方々に見ていただけてうれしい」と芝居の楽しさを感じている。

兄はＬＤＨの俳優・前田拳太郎（２６）。ドラマ、映画で活躍している兄にも演技のアドバイスを求め「『ＴｉｋＴｏｋ見て。どう思う？』とラインに送りました。声の出し方や、舞台での発声の出し方とかを聞いたりしてます」と参考しているという。

特技は空手。有段者の兄の影響で自身も習い始めた。「強い女性に憧れます」と言うが、幼少期から心技体を鍛え、黒帯２段の実力。「体幹力があるとは言われることがあります。そこは生かされているような気がします。落ち込む時も強い女性になれるように頑張りたい」。胴回りはダンスを踊る上で重要な部分。キレのある動きや強い精神力はパフォーマンスに生きている。

未来に大きく伸びていってほしいというグループ名の由来どおり、型破りな企画を行うのもよさだと強調する。昨年はＤＪ ＫＯＯとのコラボ曲「最 ＫＯＯ ＤＥ ＤＡＮＣＥ」をリリース。「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳっていい意味で中毒性のある曲もあるし、元気が出る曲も多いので、お仕事で疲れてる方とか、日々の生活でちょっと悩まれている方たちに聞いてほしいですね」とアピールする。

昨年は台湾で初の海外単独公演を実現し、春ツアーでも日本武道館で公演ができた。「今年も全国で大きいステージに立ちたい。いっぱい夢をかなえられる年にしたいです。一つ一つ今まで積み重ねてきたことを生かして、みんなで輝く１年にしたいです」。グループとしても歴史に刻む１年にする。

◆前田こころ（まえだ・こころ）２００２年６月２３日生まれ。埼玉県出身。２０１８年１０月に結成されたＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳに加入し、グループ内のユニット「雨ノ森川海」のメンバーに選出される。１９年８月に「眼鏡の男の子／ニッポンノＤ・Ｎ・Ａ！／Ｇｏ Ｗａｉｓｔ」でメジャーデビュー。２５年１２月には「ＢＥＹＯＯＯＯＯＮＤＳ ３ｒｄ」をリリースした。特技・空手。趣味・カフェ巡り、カメラ撮影。